El número de víctimas por las inundaciones en Nepal asciende a 1 114 — 4 000 personas están desaparecidas

Las inundaciones y deslizamientos de tierra sin precedentes en las regiones montañosas fronterizas entre Nepal y China han provocado una de las peores tragedias humanitarias de los últimos años en la región. Según los últimos datos oficiales, el número de fallecidos ha alcanzado los 1 114. Existe una gran preocupación de que la cifra de víctimas aumente debido a la magnitud de la destrucción y los continuos deslizamientos de tierra.

Tragedia en el corazón de las montañas a 1 800 metros: las últimas cifras

La magnitud del desastre abarca decenas de asentamientos a lo largo de la frontera:

1 114 víctimas: Pérdidas confirmadas de residentes y turistas atrapados bajo deslizamientos de tierra y torrentes de lodo;

Cerca de 4 000 desaparecidos: Actualmente, el contacto con miles de personas se ha cortado por completo, y se teme que estén atrapadas bajo los escombros o capas de lodo;

Infraestructura devastada: Las inundaciones han arrasado carreteras de montaña, varios puentes estratégicos han colapsado y las redes eléctricas y de comunicación han sido cortadas. Como resultado, muchos pueblos han quedado totalmente aislados del mundo exterior.

Operaciones de búsqueda y rescate: una carrera contra el tiempo

Una operación de emergencia a gran escala continúa en la zona del desastre con la participación de los servicios de rescate de Nepal y China, unidades militares y representantes de la población local:

Restricciones en el uso de maquinaria pesada: Debido al complejo relieve montañoso y al alto riesgo de nuevos deslizamientos, el despliegue de maquinaria pesada se está retrasando, lo que obliga a los rescatistas a trabajar manualmente en muchos puntos;

Movilización aérea: Helicópteros de rescate de ambos países realizan vuelos ininterrumpidos para evacuar a los atrapados en zonas peligrosas y brindar primeros auxilios a los heridos;

Poco tiempo para el rescate: Los expertosseñalan que en las zonas inundadas y cubiertas de lodo, el tiempo reduce drásticamente las posibilidades de encontrar supervivientes entre los desaparecidos, por lo que las labores no se detienen ni de día ni de noche.

Debido al cambio climático global, el rápido derretimiento de los glaciares en la región del Himalaya y la intensificación de las precipitaciones estacionales exigen una revisión radical de las medidas de seguridad transfronterizas en las zonas montañosas.

En su opinión, ¿qué sistemas conjuntos de alerta temprana deberían implementar los Estados para prevenir desastres naturales de esta magnitud en zonas montañosas y salvar vidas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!