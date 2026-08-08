Zotac regaló una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 a un usuario

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Zotac regaló una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 a un usuario

En el mundo de la tecnología ocurrió un hecho tan poco común como agradable para el usuario. Según informó ixbt.com, Zotac entregó gratuitamente a su cliente una tarjeta gráfica insignia GeForce RTX 5090, aunque el comprador había enviado originalmente a reparar bajo garantía otro modelo de la generación anterior. Esta generosidad no es habitual entre las grandes marcas tecnológicas y se produjo después de una larga serie de problemas. Al respecto, Ixbt.com informa .

En la plataforma Reddit, un usuario con el apodo Prudent_Echidna1254 compartió su experiencia. Según explicó, el comprador sufrió problemas con el funcionamiento de su tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 durante un año. Este costoso dispositivo provocaba regularmente la «pantalla azul de la muerte» (BSOD), bloqueos repentinos del ordenador y la aparición de artefactos en la imagen.

Cuatro intentos y el periodo de garantía

Para solucionar el problema, el usuario tuvo que enviar su dispositivo al centro de servicio cuatro veces, conforme a las condiciones de la garantía. La última solicitud se realizó aproximadamente un mes antes de que terminara la garantía de tres años. El usuario temía seriamente que la nueva reparación tampoco diera resultado y que el fallo volviera a aparecer después de que expirara la garantía.

Unos treinta días después, se puso en contacto con la división estadounidense de Zotac para preguntar por el estado de la reparación. Cansados de las constantes reclamaciones del cliente o decididos a resolver la situación de forma justa, los representantes de la empresa optaron por poner fin al ciclo interminable de reparaciones y le hicieron una propuesta inesperada.

El modelo insignia de nueva generación y sus condiciones

Finalmente, el usuario recibió no una unidad reparada del antiguo modelo RTX 4090, sino la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090, el modelo insignia más reciente y actual de Nvidia, sin ningún pago adicional. Los especialistas señalan que los fabricantes a veces toman medidas de este tipo cuando las reparaciones repetidas no solucionan el problema, pero no se considera una práctica estándar.

Aun así, la situación tiene un detalle importante. Zotac estableció un periodo de garantía de solo 30 días para la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 recién entregada. La empresa no explicó por qué fijó un plazo de garantía tan corto. Los usuarios de Reddit valoraron el caso de forma diferente: algunos elogiaron la generosidad del servicio de soporte, mientras que otros destacaron que el cliente tuvo que realizar cuatro gestiones.

ZotacGeForce RTX 5090RTX 4090NvidiaTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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