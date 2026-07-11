El sistema de protección especial de ASRock no pudo evitar la fusión del conector de la GeForce RTX 5090

Continúan los problemas relacionados con la GeForce RTX 5090, la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA. Se han publicado detalles de un nuevo caso relacionado con la fusión del conector de alimentación de esta GPU. En esta ocasión, la situación llama la atención no solo por ser un fallo técnico, sino por la ineficacia de un sistema de seguridad especial. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según información de ixbt.com, un usuario conectó su tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC a una fuente de alimentación ASRock PG1000-PSF mediante un cable 12V-2x6 directo. Aunque el sistema funcionó de forma estable durante varias semanas, comenzaron a producirse interrupciones inesperadas. La inspección reveló que el conector de alimentación y parte del cable se habían derretido.

¿Por qué no ayudó la tecnología TempGuard?

El aspecto más extraño de este caso es que la fuente de alimentación ASRock estaba equipada con un sistema de monitoreo de temperatura llamado TempGuard. El fabricante afirma que esta tecnología debe supervisar constantemente la temperatura del conector y cortar automáticamente la energía si alcanza niveles peligrosos. Sin embargo, en la práctica, el sistema de protección no funcionó.

Según el propietario, el ordenador siguió funcionando incluso después de que los conectores empezaran a derretirse. Solo cuando el usuario notó el daño físico, apagó el sistema manualmente. Esto demuestra que incluso los nuevos mecanismos de protección diseñados para tarjetas gráficas modernas no siempre ofrecen los resultados esperados.

Durante las inspecciones, se supo que no solo el extremo del cable que se conecta a la tarjeta gráfica, sino también el puerto en la carcasa de la fuente de alimentación sufrieron daños graves. El fabricante de la fuente ya ha retirado el dispositivo para un examen de laboratorio. Por ahora, la causa exacta del fallo —si se trata de un cable de mala calidad o un error en el sistema de protección— sigue siendo desconocida.

Curiosamente, este es el segundo caso similar para este usuario. Anteriormente, ya había experimentado el mismo problema de fusión con una combinación de GeForce RTX 5090 Founders Edition y una fuente de alimentación Corsair SF1000. En ambos casos, el daño principal afectó a la fuente de alimentación y a los cables, no a la tarjeta gráfica.

Este es un aviso importante para los entusiastas de la tecnología y los gamers. Al utilizar dispositivos de alto consumo como la GeForce RTX 5090, se recomienda no confiar plenamente ni siquiera en los sistemas de protección más modernos, y verificar regularmente que los cables estén bien conectados y monitorear su temperatura.