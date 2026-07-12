NVIDIA prepara el modelo GeForce RTX 5090 SE: Capacidades y diferencias

NVIDIA, líder del mercado de procesadores gráficos, planea enriquecer su línea de tarjetas gráficas de nueva generación con un modelo inesperado. Según informa el recurso GameGPU, el fabricante está trabajando en un nuevo dispositivo llamado GeForce RTX 5090 SE. Este modelo servirá para cerrar la enorme brecha técnica entre el modelo insignia RTX 5090 y la RTX 5080, que se sitúa un escalón por debajo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información, el modelo RTX 5090 SE será una variante significativamente reducida del modelo insignia. Aunque actualmente hay rumores en el mercado sobre una RTX 5080 Super, los expertos suponen que en ese modelo solo se aumentará la capacidad de memoria, mientras que el rendimiento apenas cambiará. Precisamente por esta razón, NVIDIA pretende ofrecer a los usuarios una versión SE (Special Edition) como una alternativa más potente.

Cambios en las especificaciones técnicas

La nueva tarjeta gráfica se basará en el chip gráfico GB202, al igual que el modelo insignia, pero su potencia interna estará significativamente limitada. Si el modelo estándar RTX 5090 cuenta con 21 760 núcleos CUDA, se espera que en la versión SE esta cifra se reduzca a 14 080. Esto supone una disminución de casi el 35 %. A modo de comparación, el modelo RTX 5080 cuenta con 10 752 núcleos CUDA.

A pesar de ello, la RTX 5090 SE supera a la RTX 5080 y a su posible versión Super en cuanto al sistema de memoria. El dispositivo conservará 32 GB de memoria de video, pero el bus de datos se reducirá a 384 bits. Esto garantiza un ancho de banda suficiente para diseñadores profesionales y entusiastas de los juegos exigentes.

Posición en el mercado y precio

Por el momento, no se han anunciado la fecha de lanzamiento exacta ni el precio de la nueva tarjeta gráfica. Sin embargo, los analistas opinan que el precio de la RTX 5090 SE podría no diferir mucho del modelo insignia. La razón principal es la alta capacidad de memoria de video, ya que los chips de memoria constituyen una parte importante del costo de producción de la tarjeta gráfica.

La demanda de productos NVIDIA ha sido siempre elevada. Con el desarrollo de los e-sports y el modelado 3D, estos dispositivos de alto rendimiento encuentran rápidamente a sus compradores. Si este modelo sale a la venta, podría convertirse en la opción ideal para los usuarios que buscan un equilibrio entre precio y calidad, sin querer gastar una fortuna en el modelo insignia.