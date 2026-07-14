Nuevo problema con la GeForce RTX 5090: esta vez el fallo no está en el conector de alimentación

Continúan los incidentes relacionados con la NVIDIA GeForce RTX 5090, considerada una de las tarjetas gráficas más potentes del mundo. Un usuario de Reddit informó que su costoso dispositivo falló inesperadamente, un proceso que fue acompañado por fuertes crujidos y humo. Esta situación está despertando gran interés en el mundo tecnológico, ya que esta vez la causa del fallo no está relacionada con la fusión del conector de alimentación 12VHPWR como en casos anteriores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el usuario bajo el seudónimo CurrentlyPooping, el incidente ocurrió pocos minutos después de iniciar el juego Assassin's Creed Black Flag Resynced. Se escuchó un fuerte crujido dentro de la caja del PC, comenzó a salir humo y el sistema se apagó inmediatamente. El examen del dispositivo desmontado reveló que la tarjeta gráfica GeForce RTX 5090, fabricada bajo la marca Zotac, estaba gravemente dañada.

La causa inesperada del fallo

Como informa la publicación ixbt.com, las fotos publicadas muestran que los signos de daño térmico no se encuentran en el conector de alimentación, sino cerca de la ranura PCIe, es decir, donde la tarjeta gráfica se conecta a la placa base. Esta situación ha generado diversas especulaciones entre expertos y usuarios. Aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, las microfisuras en la placa de circuito impreso se señalan como el principal culpable.

Es bien sabido que las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 5090 se distinguen por su gran tamaño y peso. Se supone que la tarjeta sufrió fisuras invisibles en la placa debido a su propio peso a lo largo del tiempo. Precisamente este factor podría haber provocado un cortocircuito en el circuito eléctrico y la "quema" del dispositivo. Esta situación confirma una vez más las preocupaciones sobre la durabilidad estructural de las tarjetas gráficas insignia modernas.

Recomendaciones para propietarios de tarjetas gráficas pesadas

Teniendo en cuenta la alta demanda de chips gráficos de alto rendimiento, esta es una advertencia importante para jugadores y diseñadores. Al instalar dispositivos pesados como la GeForce RTX 5090, el uso de soportes especiales (support bracket) para mantener su posición vertical se convierte en una necesidad vital. De lo contrario, con el tiempo, la deformación de la placa base o de la propia tarjeta gráfica es inevitable.

Este incidente demuestra que incluso las tecnologías más caras y modernas pueden tener puntos débiles en cuanto a durabilidad física. Por el momento, Zotac o NVIDIA no han hecho declaraciones oficiales sobre este caso concreto. Sin embargo, se recomienda a los usuarios prestar mucha atención no solo a la fuente de alimentación, sino también a la solidez de la estructura al ensamblar sus sistemas.