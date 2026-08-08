Escasez de GeForce RTX 5090: ¿en qué paquetes obligatorios se venden las tarjetas gráficas?

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Escasez de GeForce RTX 5090: ¿en qué paquetes obligatorios se venden las tarjetas gráficas?

La grave escasez de dispositivos de gama alta en el mercado mundial está provocando situaciones extremadamente extrañas e incluso absurdas. Según ixbt.com, algunas tiendas minoristas de Taiwán han dejado de vender por separado los chips gráficos más potentes y han comenzado a ofrecerlos únicamente en enormes paquetes junto con otros componentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este tipo de prácticas está poniendo a los compradores en una situación difícil, ya que para adquirir el último modelo insignia se ven obligados a comprar también diversos componentes que no necesitan en absoluto. Esta escasez artificial y estas condiciones están provocando fuertes protestas entre los aficionados a la tecnología.

Los paquetes más absurdos y caros

Uno de los casos más sorprendentes gira en torno al modelo Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G. Quienes desean comprar esta tarjeta gráfica deben adquirir inmediatamente, junto con una sola unidad, ocho placas base Gigabyte y una fuente de alimentación de 1000 W.

Las placas base de este paquete son de distintos modelos: dos utilizan el chipset B860M, una el X870E y nada menos que cinco el chipset B850. Los vendedores piden aproximadamente 7480 dólares por todo el conjunto. Según los cálculos, el valor medio total de mercado de las ocho placas base y la fuente de alimentación asciende a 1600 dólares, por lo que la tarjeta gráfica en sí queda valorada en 6000 dólares.

La política de otros fabricantes

Se ha confirmado que la situación del mercado no se limita a una sola marca. También se han preparado paquetes especiales para quienes desean comprar el modelo MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. Incluyen tres placas base MSI MPG X870E Carbon, dos placas base B650M Gaming Plus y el procesador AMD Ryzen 9 9950X3D de alto rendimiento. El precio total de un paquete de este tipo se estima en 8500 dólares.

Cabe destacar que, en algunos casos, los vendedores no se limitan a incluir placas base. Por ejemplo, el modelo Asus ProArt RTX 5090 OC se ofrece a los compradores junto con varias tarjetas gráficas adicionales:

  • un paquete con cuatro tarjetas gráficas Radeon RX 9060 XT fabricadas por Asus cuesta 7720 dólares
  • un paquete que incluye la Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX con interfaz externa Thunderbolt 5, una placa base X870E Aorus Master, tres B850M Force y dos GeForce RTX 5060 está valorado en 8280 dólares
Normalmente, comprar un conjunto completo o una configuración de hardware debería resultar más barato, pero en este caso los compradores se ven obligados a pagar extra por equipos innecesarios y superfluos. Esto demuestra que la escasez artificial y la política de precios en torno a la RTX 5090 se han vuelto aún más extremas.

GeForce RTX 5090NVIDIATarjetas GráficasTecnologíaTaiwán
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Abror Shuhratov
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