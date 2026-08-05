Asus cancela el pedido de GeForce RTX 5090 y aumenta su precio

Mientras la demanda de tarjetas gráficas insignia sigue siendo alta en todo el mundo, se ha producido otro incidente desagradable en el mercado tecnológico. Un usuario del foro Reddit, conocido por el seudónimo IndependentOk1031, informó de que Asus había cancelado unilateralmente su pedido de una tarjeta gráfica ROG Astral GeForce RTX 5090, realizado a través del marketplace oficial de Nvidia. Este caso pone de manifiesto los problemas de la política de precios y de la cadena de suministro en el mercado de componentes informáticos costosos. Sobre este asunto, Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el comprador había pedido inicialmente esta tarjeta gráfica de alto rendimiento por 4429 dólares estadounidenses, con un total de 4607 dólares incluidos los impuestos. Sin embargo, poco después recibió una notificación en la que se le comunicaba que la compra había sido cancelada. Según el comprador, contactó con el servicio de asistencia de Nvidia para aclarar la situación. Allí le explicaron que Asus no podía completar el pedido al precio inicial porque los precios se habían actualizado demasiado tarde.

Aumento drástico del precio

Al parecer, los representantes de Nvidia pidieron al fabricante que completara el pedido según las condiciones anteriores, es decir, al precio original, pero Asus rechazó la solicitud. Tras cancelar el pedido, el precio de la misma tarjeta gráfica subió inmediatamente a 4982 dólares, o aproximadamente 5090 dólares con impuestos. Como resultado, el comprador descubrió que podía adquirir de nuevo la tarjeta gráfica, aunque su precio había aumentado en casi 500 dólares. Por ahora, Asus evita hacer comentarios oficiales sobre la situación.

Este incidente se produce en un contexto de aumento general de los precios en el mercado de las tarjetas gráficas. Cabe recordar que el precio recomendado inicial del modelo de referencia GeForce RTX 5090 Founders Edition era de 1999 dólares. A pesar de ello, los modelos alternativos ofrecidos por los socios de Nvidia han experimentado recientemente un aumento considerable de precio. Además de la demanda del mercado, esta subida también se debe al incremento del coste de los componentes.

La semana pasada ya habían circulado informaciones según las cuales Nvidia había aumentado entre un 10 y un 30 % el precio de los conjuntos de «memoria y GPU» destinados a sus socios. Estos factores terminan provocando un nuevo aumento del precio de los aceleradores gráficos de alto rendimiento para los consumidores. Según los expertos, es poco probable que el mercado de componentes para equipos gaming de alta gama y estaciones de trabajo profesionales se estabilice a corto plazo.