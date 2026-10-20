Se cierra el caso penal contra Navai: el rapero fue expulsado de Kazajistán

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Se cierra el caso penal contra Navai: el rapero fue expulsado de Kazajistán

En relación con el rapero ruso Navai (Navai Bakirov), en Kazajistán, el caso penal abierto fue cerrado. El músico fue expulsado del territorio del país. Así lo informan los medios locales e internacionales, basándose en datos de la policía kazaja.

Se señala que el departamento de policía de la región de Jambyl declaró que el caso se cerró considerando que el rapero se arrepintió sinceramente de sus actos y que era su primera infracción. Sin embargo, el caso fue cerrado por motivos no exoneratorios. Esta decisión no significa que el músico haya sido declarado inocente.

Cabe recordar que Navai fue detenido el 13 de octubre en el puesto de control «Korday», en la frontera entre Kazajistán y Kirguistán, mientras ingresaba al país. Al inspeccionar su vehículo, las fuerzas del orden detectaron y confiscaron una sustancia prohibida. Posteriormente, se inició una investigación contra el músico por contrabando y posesión ilegal de estupefacientes.

El 15 de octubre, el tribunal había ordenado la detención del rapero por un periodo de dos meses. Sin embargo, posteriormente el caso penal fue cerrado y Navai de Kazajistánfue expulsado.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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