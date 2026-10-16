El rapero Guf defiende a Navai, detenido en Kazajistán por tráfico de drogas

Leyenda del rap ruso, Guf (Alexey Dolmatov) reaccionó a la detención de su colega y amigo, el famoso rapero Navai (Navai Bakirov), en Kazajistán, por sospecha de contrabando de estupefacientes. En sus redes sociales, apoyó abiertamente a su colega, afirmando que no cree en las acusaciones presentadas.

Actualmente, el tribunal kazajo ha impuesto una medida cautelar de 2 meses de prisión al artista ruso, y las autoridades diplomáticas rusas han intervenido en la situación.

« ¡Te esperamos en Arbat, hermano! »: ¿Qué dijo Guf?

En su publicación, Alexey Dolmatov llamó hermano a Navai y enfatizó que no tiene relación con las drogas:

« Hermano, sé qué clase de persona eres. ¡Ninguna relación! ¡Nunca creeré en las calumnias que circulan sobre ti ahora! ¡Estoy seguro de que todo saldrá bien! Te esperamos en Arbat, hermano », escribió Guf.

Arresto en la frontera y decisión judicial: ¿Cómo ocurrió el incidente?

El desarrollo de los hechos fue el siguiente:

Detención en la frontera: El 13 de octubre, Navai fue detenido por el Servicio de Fronteras del Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán y la policía al ingresar al país. Se encontraron estupefacientes durante la inspección de su vehículo y se inició un caso penal por intento de contrabando de drogas;

Prisión de 2 meses: El 15 de octubre por la mañana, el tribunal del distrito de Korday, en la región de Jambyl, ordenó la detención preventiva de Navai Bakirov por un periodo de 2 meses;

Nota diplomática: El Consulado General de Rusia en Almaty envió una nota oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán solicitando explicaciones sobre la situación del ciudadano ruso.

Conciertos cancelados y la declaración de su madre

Esta detención desbarató por completo la agenda de giras del rapero:

Concierto cancelado en Astaná: Tras el concierto en Biskek, el concierto programado para el 14 de octubre en Astaná fue pospuesto indefinidamente por los organizadores por «razones técnicas»;

Confesión de su madre: La madre del rapero, Aynur Bakirova, declaró que el equipo del músico la había tranquilizado diciendo: «Ahora soltarán a su hijo, pagará una multa y todo se resolverá»;

Concierto en Moscú también cancelado: El gran concierto en solitario previsto para el 22 de octubre en el famoso complejo «VK Stadium» de Moscú también fue pospuesto, y su nueva fecha sigue siendo desconocida.

Según la legislación kazaja, el contrabando de drogas a través de la frontera es un delito grave y la investigación continúa.