El rapero Navai habría sido detenido en la frontera de Kazajistán

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El rapero Navai habría sido detenido en la frontera de Kazajistán

Un conocido rapero que ha alcanzado la fama en el mundo de la música de la CEI y de habla rusa, Navai (Navay Bakirov) habría sido detenido por las fuerzas del orden en la frontera de Kazajistán. Según medios y diversas fuentes, se encontraron sustancias prohibidas durante la inspección del vehículo en el que viajaba el artista.

Este suceso está generando un amplio debate en las redes sociales y los fans esperan declaraciones oficiales.

Incidente en el puesto fronterizo de Korday: Detalles preliminares

Según los informes difundidos, el incidente ocurrió de la siguiente manera:

  • Fecha y lugar del incidente: El rapero fue detenido el 13 de octubre en la frontera de Kazajistán, en el « Korday » punto de control;

  • Motivo de la detención: Durante la inspección del vehículo por parte de los guardias fronterizos y agentes de aduanas, se habría encontrado una sustancia prohibida (estupefaciente) en el interior;

  • Medida cautelar: Según los informes, Navay Bakirov fue detenido en el lugar y trasladado a un centro de detención temporal (IVS).

El rapero Navai habría sido detenido en la frontera de Kazajistán

A la espera de investigación

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración oficial detallada por parte de las autoridades kazajas o los representantes del artista:

  • Análisis de la sustancia: Se espera que se realice un peritaje para determinar la composición exacta y el peso de la sustancia incautada;

  • Consecuencias legales: Si esta información se confirma oficialmente, se podría abrir un proceso penal contra el rapero por contrabando o posesión ilegal de sustancias prohibidas.

Se esperan las conclusiones finales de las autoridades y detalles adicionales.

Navay BakirovFrontera de KazajistánKordayContrabandoRapero
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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