En Kazajistán, multan a los padres de adolescentes que acosaron a una mujer que buscaba a su gato

En Kazajistán, en la ciudad de Aktobe, una mujer que publicó un anuncio sobre su gato perdido fue acosada sistemáticamente por un grupo de adolescentes. La llamaban desde diferentes números, maullaban al teléfono, la insultaban y se burlaban de ella. Así lo informó New Times.kz .

Según la mujer, al principio recibía entre 10 y 12 llamadas al día. Más tarde, el número de llamadas aumentó a 50-60. Los adolescentes grabaron sus actos y los publicaron en TikTok. Uno de los vídeos alcanzó entre 12 000 y 13 000 visualizaciones en 24 horas.

Cansada de la situación, la mujer guardó las grabaciones de las llamadas y acudió a la policía. La investigación de las fuerzas del orden permitió identificar a tres menores involucrados en el incidente.

Los adolescentes, acompañados por sus padres, acudieron a la comisaría para pedir disculpas a la mujer. Se llevó a cabo una conversación preventiva con ellos. Los padres de los adolescentes fueron sancionados administrativamente por no prestar suficiente atención a la educación de sus hijos.

La mujer informó que se impuso una multa de 21 000 tenges a cada padre.