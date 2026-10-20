Ejecución de una pareja bangladesí en La Meca: Detalles del impactante suceso (video)

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Ejecución de una pareja bangladesí en La Meca: Detalles del impactante suceso (video)

En Arabia Saudita, la ejecución de la pena capital impuesta a dos ciudadanos bangladesíes ha provocado una fuerte resonancia a nivel internacional y en la opinión pública de Bangladés.

Según una declaración oficial del Ministerio del Interior de Arabia Saudita, el pasado 14 de octubre, un hombre bangladesí acusado de cometer «actos inapropiados y contrarios a las normas morales» en una de las mezquitas de La Meca — Nazrul Islam Abdul Basir y una mujer — Siti Akhtarfueron ejecutados por decreto real.

¿Cómo ocurrió realmente el incidente?

Fuentes oficiales y diplomáticas revelaron los siguientes detalles sobre la situación:

  • Acusación de profanación de la mezquita: Las autoridades saudíes afirmaron que los acusados cometieron un grave delito moral (según algunas fuentes, adulterio o intimidad ilícita) que atentó contra el respeto y la pureza del lugar sagrado. La pena fue impuesta por una decisión firme de los jueces, de acuerdo con las normas de «ta'zir» en la legislación saudí;

  • Rumores en redes sociales: Aunque en las redes circulan ampliamente afirmaciones de que simplemente «se besaron» o que el hombre «besó el vientre de su esposa embarazada», la declaración oficial saudí no reveló los detalles precisos del acto;

  • Estado civil: La familia del fallecido informó a los periodistas que no conocían a la mujer y que ella no era la esposa legal de su hijo, por lo que su estatus como pareja casada sigue en duda.

Conflicto diplomático: ¿Por qué Bangladés está indignado?

El aspecto más grave de este suceso fue que la ejecución se llevó a cabo a espaldas de las autoridades bangladesíes:

  • Ejecución sin previo aviso: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladés declaró que solo se enteró de la ejecución de sus ciudadanos el 14 de octubre, una vez que esta ya se había consumado;

  • Nota diplomática: El embajador de Arabia Saudita en Daca fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores y se entregó una nota oficial por la violación de los requisitos de la Convención de Viena y la falta de información previa al consulado;

  • Repatriación de los cuerpos: Los cuerpos de los ciudadanos ejecutados fueron trasladados a Bangladés en ataúdes especiales y entregados a sus familiares, lo que provocó fuertes protestas entre la población y los defensores de los derechos humanos del país.

Leyes estrictas en las ciudades sagradas

Este trágico suceso sirve como una seria advertencia para todos los ciudadanos extranjeros que viajan a La Meca y Medina por peregrinación o trabajo:

  • Inviolabilidad de La Meca y el Haram: En estas zonas sagradas, se aplican las medidas más severas conforme a la ley islámica, no solo para delitos, sino para cualquier comportamiento que exceda los límites del orden público y la moralidad;

  • Severidad de las penas de ta'zir: Los órganos judiciales tienen la facultad de dictar sentencias intransigentes cuando se vulnera el respeto a los lugares sagrados.

Nazrul Islam Abdul BasirSiti AkhtarMinisterio del Interior saudíMinisterio de Asuntos Exteriores de BangladésArabia Saudita
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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