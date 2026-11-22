En el estado estadounidense de Texas, el proceso de ejecución del recluso de 70 años, Reynaldo Dennes, duró más de una hora. El personal médico tuvo dificultades para encontrar una vena adecuada para administrar la dosis letal. Tras el inicio de la inyección, el condenado gimió de dolor durante casi tres minutos, suplicando a Dios que terminara con su sufrimiento. Así lo informó Associated Press.

Se ha informado que Dennes fue condenado a muerte por el asesinato y robo de Janosh Syuch, un comerciante de joyas, ocurrido en Houston en enero de 1996. Fue declarado culpable en 1997.

La ejecución se llevó a cabo el 19 de noviembre en una prisión de Huntsville. Al inicio del proceso, los funcionarios intentaron varias veces encontrar una vena para administrar el pentobarbital. Finalmente, las agujas fueron colocadas en su pierna izquierda y en el lado izquierdo de su cuello.

Una vez que comenzó la administración del fármaco, Dennes empezó a gemir de dolor. Pidió a Dios que detuviera su sufrimiento y repitió varias veces: «Esto no es normal». También mencionó sentir un dolor intenso en la pierna derecha.

El periodista de Associated Press, Michael Graczyk, testigo de la ejecución, declaró que este caso fue drásticamente diferente a los cientos de ejecuciones que ha presenciado en su carrera. Según él, el recluso gimió de dolor durante casi tres minutos.

La portavoz de la administración penitenciaria, Amanda Hernandez, aseguró que todos los procedimientos se realizaron conforme a la normativa. Según ella, el recluso se quejó de dolor incluso antes de la inyección y mencionó molestias en zonas donde no se le había inyectado. Por ello, la portavoz sugirió que Dennes podría haber exagerado el dolor o fingido estar sufriendo.

El fallecimiento del recluso se declaró a las 19:08, 63 minutos después de que comenzara a ser atado a la camilla. Los hechos ocurridos durante la ejecución han reavivado el debate en EE. UU. sobre los métodos de aplicación de la pena de muerte y su impacto en la salud humana.