Una mujer sobrevive a dos inyecciones letales en EE. UU. y revela detalles aterradores

En el estado de Tennessee, Estados Unidos, ocurrió un evento sin precedentes en la historia criminal del país: una mujer de 50 años condenada a muerte, Christa Pikesobrevivió milagrosamente tras la administración de una inyección letal. Un mes después, la condenada publicó una declaración a través de sus abogados, relatando por primera vez los atroces sufrimientos físicos y psicológicos vividos en la mesa de ejecución.

Pike fue la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee en los últimos 200 años. Su caso se considera el único en la historia en el que una ejecución por inyección letal falló, dejando a la condenada con vida.

El horror en la mesa de ejecución: ¿Por qué no hicieron efecto dos dosis de veneno?

El proceso de ejecución programado para el 30 de septiembre tomó un giro trágico debido a la incompetencia absoluta de los médicos y responsables:

Doble dosis de veneno: Se administró una primera dosis de pentobarbital y, tras no hacer efecto, una segunda dosis, pero su corazón no dejó de latir;

Conclusión de los médicos: Expertos descubrieron posteriormente que la inyección no se administró en una vena, sino en los tejidos subcutáneos, impidiendo que el fármaco llegara al sistema circulatorio en cantidad suficiente;

Complicaciones graves: Debido a la difusión del veneno en los tejidos, los brazos de Pike se hincharon, tuvo dificultades para tragar y desarrolló una inflamación pulmonar severa tras su traslado al hospital.

«Mi cuerpo, mis manos y mi alma sufren»: la primera declaración de Pike

Tras recuperar el conocimiento en el hospital de la prisión, la condenada envió este mensaje al público a través de sus abogados:

«Hace un mes, el 30 de septiembre, entré en la cámara de ejecución lista para morir. Había aceptado mi destino. Pero desde ese día, no he tenido un minuto sin dolor. Mis manos, mis palmas y mi garganta me duelen terriblemente, y todavía me cuesta hablar. Este dolor atraviesa mi mente y mi alma. La incompetencia que sumió a tantas personas en tal horror me ha herido gravemente».

Historia criminal y 28 años de soledad

Christa Pike fue condenada a muerte en 1995, a los 18 años, por el asesinato con tortura de Colleen Slemmer, de 19 años, a quien conoció en un campamento para jóvenes con problemas. Su novio de 17 años, Tadaryl Shipp, involucrado en el crimen, evitó la pena capital por ser menor de edad y fue condenado a cadena perpetua.

Sus abogados sostienen que no se tuvieron en cuenta los graves abusos físicos y psicológicos sufridos por Pike en su infancia y que no debería ser sometida a la pena de muerte según los estándares actuales. Ha pasado 28 años en aislamiento.

Crisis en el estado: ¿Se han suspendido todas las ejecuciones?

Tras este fracaso estrepitoso, las autoridades de Tennessee se vieron gravemente afectadas:

Moratoria declarada: El gobernador del estado, Bill Lee, ordenó la suspensión temporal de todas las ejecuciones en Tennessee hasta que la situación sea examinada a fondo;

El destino de la condenada es incierto: Al ser preguntado por periodistas sobre si Christa Pike volvería a ser ejecutada, el gobernador respondió: «A menos que una decisión judicial diga lo contrario, la sentencia sigue vigente»;

Situación en EE. UU.: Hoy en día, la inyección letal sigue siendo el método principal en algunos estados estadounidenses (otros utilizan la silla eléctrica, el gas o el nitrógeno). Según el informe de la organización internacional Amnesty International , la pena capital sigue vigente en 54 países.

Este suceso ha reavivado con fuerza el debate en la sociedad estadounidense sobre la humanidad de la pena de muerte y su fiabilidad técnica y médica.