CNN: ¿Será un soldado estadounidense ejecutado por fusilamiento por primera vez en 80 años?

·46·Mundo
CNN: ¿Será un soldado estadounidense ejecutado por fusilamiento por primera vez en 80 años?

Podría ocurrir un hecho sin precedentes en la historia de la justicia militar estadounidense. Según CNN, citando fuentes del Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tomó la iniciativa de ejecutar mediante un pelotón de fusilamiento al mayor Nidal Hasan, autor del sangriento tiroteo en la base militar de Fort Hood, y el presidente Donald Trump aprobó oficialmente esta firme decisión.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, aclaró el asunto: «Hegseth fijará la fecha y el lugar de la ejecución del yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009. Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Finalmente, ha llegado el día del juicio para Hasan»., declaró.

La tragedia de Fort Hood y 13 años de espera

Nidal Hasan, ciudadano estadounidense de origen palestino, mayor del ejército y psiquiatra militar, llevó a cabo uno de los ataques internos más horribles en la historia de EE. UU. en noviembre de 2009:

  • Masacre de soldados desarmados: Hasan abrió fuego repentinamente contra sus compañeros desarmados que hacían cola para un examen médico antes de ser enviados a Afganistán. Más tarde, calificó este acto como una lucha contra los soldados que iban a participar en una «guerra ilegal»;

  • Parálisis y juicio: Herido de gravedad en un tiroteo con la policía, Hasan quedó parapléjico y utiliza una silla de ruedas. En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable del asesinato premeditado de 13 personas y del intento de asesinato de otras 32, condenándolo a muerte.

Según la ley militar estadounidense, cualquier sentencia de muerte impuesta a un miembro del ejército solo puede entrar en vigor o ser conmutada mediante la firma personal del Presidente del país.

Paralelo histórico: Slovik en 1945 y la última ejecución en 1961

Si se lleva a cabo la sentencia aprobada por Trump, será la primera ejecución por fusilamiento en el ejército estadounidense desde 1945:

  • El caso de Eddie Slovik (1945): El último soldado ejecutado por fusilamiento en el ejército estadounidense fue Eddie Slovik, fusilado en Francia en enero de 1945 por deserción. De los 50 000 desertores de la Segunda Guerra Mundial, solo Slovik fue ejecutado por orden del general Eisenhower para servir de ejemplo. Según el periodista Charles Glass, Slovik no era un mal soldado, simplemente cedió al miedo, y la verdad fue ocultada a su familia, a quienes se les dijo que había muerto en el frente;

  • La última ejecución por ahorcamiento en 1961: En general, la última sentencia de muerte ejecutada contra un militar estadounidense fue en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violar a una niña de 11 años.

Así, más de 60 años después, la ejecución de una pena capital dictada por un tribunal militar estadounidense vuelve a la agenda. Los analistas señalan que esta decisión subraya no solo la inevitabilidad del castigo, sino también la firme postura política de la administración Trump en materia de disciplina militar y seguridad.

Nidal HasanDonald TrumpPete HegsethFort HoodJusticia Militar
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un paso inesperado de la Casa Blanca: Trump TV se lanza en YouTube las 24 horasUn paso inesperado de la Casa Blanca: Trump TV se lanza en YouTube las 24 horas22 septiembre 10:59Un error de IA casi provoca un ataque de EE. UU. contra un barco chino: el mundo al borde de la guerraUn error de IA casi provoca un ataque de EE. UU. contra un barco chino: el mundo al borde de la guerra19 septiembre 19:15Fallece Ted Turner, fundador de CNNFallece Ted Turner, fundador de CNN8 mayo 13:49Putin insinúa un posible fin de la guerra en UcraniaPutin insinúa un posible fin de la guerra en Ucrania12 mayo 00:22EE. UU. restablece la pena de muerte: ahora los condenados serán fusiladosEE. UU. restablece la pena de muerte: ahora los condenados serán fusilados25 abril 16:18Irán podría dejar al mundo sin Internet – CNNIrán podría dejar al mundo sin Internet – CNN18 mayo 17:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?