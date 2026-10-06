CNN: ¿Será un soldado estadounidense ejecutado por fusilamiento por primera vez en 80 años?

Podría ocurrir un hecho sin precedentes en la historia de la justicia militar estadounidense. Según CNN, citando fuentes del Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tomó la iniciativa de ejecutar mediante un pelotón de fusilamiento al mayor Nidal Hasan, autor del sangriento tiroteo en la base militar de Fort Hood, y el presidente Donald Trump aprobó oficialmente esta firme decisión.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, aclaró el asunto: «Hegseth fijará la fecha y el lugar de la ejecución del yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009. Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Finalmente, ha llegado el día del juicio para Hasan»., declaró.

La tragedia de Fort Hood y 13 años de espera

Nidal Hasan, ciudadano estadounidense de origen palestino, mayor del ejército y psiquiatra militar, llevó a cabo uno de los ataques internos más horribles en la historia de EE. UU. en noviembre de 2009:

Masacre de soldados desarmados: Hasan abrió fuego repentinamente contra sus compañeros desarmados que hacían cola para un examen médico antes de ser enviados a Afganistán. Más tarde, calificó este acto como una lucha contra los soldados que iban a participar en una «guerra ilegal»;

Parálisis y juicio: Herido de gravedad en un tiroteo con la policía, Hasan quedó parapléjico y utiliza una silla de ruedas. En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable del asesinato premeditado de 13 personas y del intento de asesinato de otras 32, condenándolo a muerte.

Según la ley militar estadounidense, cualquier sentencia de muerte impuesta a un miembro del ejército solo puede entrar en vigor o ser conmutada mediante la firma personal del Presidente del país.

Paralelo histórico: Slovik en 1945 y la última ejecución en 1961

Si se lleva a cabo la sentencia aprobada por Trump, será la primera ejecución por fusilamiento en el ejército estadounidense desde 1945:

El caso de Eddie Slovik (1945): El último soldado ejecutado por fusilamiento en el ejército estadounidense fue Eddie Slovik, fusilado en Francia en enero de 1945 por deserción. De los 50 000 desertores de la Segunda Guerra Mundial, solo Slovik fue ejecutado por orden del general Eisenhower para servir de ejemplo. Según el periodista Charles Glass, Slovik no era un mal soldado, simplemente cedió al miedo, y la verdad fue ocultada a su familia, a quienes se les dijo que había muerto en el frente;

La última ejecución por ahorcamiento en 1961: En general, la última sentencia de muerte ejecutada contra un militar estadounidense fue en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violar a una niña de 11 años.

Así, más de 60 años después, la ejecución de una pena capital dictada por un tribunal militar estadounidense vuelve a la agenda. Los analistas señalan que esta decisión subraya no solo la inevitabilidad del castigo, sino también la firme postura política de la administración Trump en materia de disciplina militar y seguridad.