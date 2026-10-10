Un condenado a muerte en EE. UU. se salva tras 50 años de espera

·7·Mundo
Un condenado a muerte en EE. UU. se salva tras 50 años de espera

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuló la orden de ejecución de William Thompson, de 74 años, condenado a muerte por un brutal asesinato cometido hace casi 50 años. Así lo informó el diario «New York Post».

Se señala que la ejecución de Thompson estaba programada para el 14 de octubre de este año. Sin embargo, el 9 de octubre, a solo cinco días de la fecha prevista, el gobernador decidió cancelar el documento que autorizaba la ejecución. DeSantis aún no ha revelado las razones detrás de esta decisión.

Según la información publicada, se dice que William Thompson padece demencia y graves trastornos cognitivos. La abogada del recluso, Brittni Lacy, informó sobre el rápido deterioro de su salud y enfatizó la necesidad de atención médica urgente.

Según las conclusiones del neuropsicólogo Robert Ouaou, Thompson ha perdido la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza de la ejecución inminente y las razones por las cuales se le aplica dicha pena. De este modo, el estado mental y cognitivo del recluso se ha convertido en un factor clave en la cuestión de su ejecución.

El asesinato ocurrió en 1976

Thompson fue declarado culpable en 1976 del asesinato de una mujer llamada Sally Ivester, junto con su cómplice Rocco Surace. Según la investigación, los hombres exigieron 200 dólares a la mujer, pero Ivester solo pudo entregarles 25 dólares.

Posteriormente, actuaron con extrema crueldad, golpeándola con cadenas, quemándola con cigarrillos y torturándola. Luego, le exigieron que llamara a su madre para pedir dinero adicional. Ivester falleció a causa de las graves lesiones corporales y daños internos sufridos.

William Thompson fue condenado a muerte por primera vez en 1976. Sin embargo, su sentencia fue anulada posteriormente y logró evitar la ejecución en 1982 y 1987. En 1989, fue condenado a muerte nuevamente. Desde entonces, Thompson ha estado entre los reclusos que esperan su ejecución en los Estados Unidos.

El estado mental del recluso se convierte en un asunto legal

Como referencia, la Octava Enmienda de la Constitución de los EE. UU. prohíbe los castigos crueles e inusuales. La ejecución de reclusos que no pueden comprender la naturaleza y el motivo de su ejecución debido a enfermedades mentales o trastornos cognitivos también puede enfrentar restricciones legales vinculadas a esta norma constitucional.

Hasta el momento, las razones por las cuales el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuló la orden de ejecución contra Thompson no han sido reveladas oficialmente. Por ello, se requiere información adicional para llegar a una conclusión definitiva sobre los fundamentos legales y médicos de esta decisión.

Ron DeSantisWilliam ThompsonGobernador de FloridaAsesinatoCancelación de ejecución
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una condenada a muerte sobrevive a su ejecución en EE. UU. y recupera el conocimientoUna condenada a muerte sobrevive a su ejecución en EE. UU. y recupera el conocimiento7 octubre 21:01Una mujer será ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más de 200 añosUna mujer será ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más de 200 años30 septiembre 09:03Una reclusa sobrevive tras recibir dos dosis de veneno letalUna reclusa sobrevive tras recibir dos dosis de veneno letal1 octubre 15:22La ejecución en vivo del ex mayor que mató a 13 soldados en EE. UU.La ejecución en vivo del ex mayor que mató a 13 soldados en EE. UU.Ayer 11:279 de octubre: Día Mundial del Correo y eventos históricos9 de octubre: Día Mundial del Correo y eventos históricosAyer 10:22El primer ministro de Tailandia se disculpa por el asesinato de rusos en PattayaEl primer ministro de Tailandia se disculpa por el asesinato de rusos en Pattaya1 agosto 19:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija