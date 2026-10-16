72 generales en desacuerdo: Se cancela la exhibición pública de la pena de muerte en EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha cancelado el plan de transmitir en vivo la ejecución del ex mayor del ejército, autor de la masacre en la base militar de Fort Hood, Nidal Hasan. El proceso de ejecución por fusilamiento no será transmitido públicamente, pero la sentencia de muerte dictada sigue vigente; está previsto que Hasan sea ejecutado el 3 de diciembre .

Este asunto ha provocado intensos debates en los círculos militares y la opinión pública estadounidense en los últimos días.

La explicación de Trump: «La justicia debe prevalecer»

El presidente explicó en su página oficial de la red Truth Social por qué se detuvo la transmisión en vivo:

Declaración del presidente: «Creo que la transmisión de la ejecución podría haber sido un ejemplo poderoso para mostrarle al mundo cómo Estados Unidos trata a terroristas y sinvergüenzas como Hasan, pero muchas personas muy buenas prefieren no ver su muerte», escribió Trump;

Permiso para las familias de las víctimas: El jefe de Estado añadió que los familiares de las víctimas pueden estar presentes personalmente en el proceso de ejecución si así lo desean. «¡Tienen todo el derecho de ser testigos de que se haga justicia!» enfatizó.

La masacre de 2009: Historia de la tragedia en Fort Hood

El caso de Nidal Hasan es considerado uno de los crímenes más atroces en la historia de las bases militares de EE. UU.:

Víctimas y heridos: En noviembre de 2009, el ex mayor abrió fuego contra sus compañeros en un centro médico de la base de Fort Hood, Texas. Como resultado, 13 militares murieron y más de 30 personas resultaron gravemente heridas;

Veredicto del tribunal: Durante el juicio, Hasan rechazó abiertamente los servicios de abogados y justificó sus acciones con el objetivo de proteger a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán . En 2013, un tribunal militar especial lo condenó a la pena capital.

La objeción abierta de 72 generales y almirantes

La idea de transmitir el proceso de ejecución en vivo a todo el mundo fue recibida con una fuerte oposición por parte de altos mandos retirados del Pentágono:

Carta abierta: 72 generales, almirantes y altos mandos militares estadounidenses retirados publicaron una carta abierta condenando la realización de una ejecución televisada masiva;

Preocupación principal: Los expertos militares advirtieron que la exhibición pública de la ejecución podría «atentar contra la dignidad humana y manchar gravemente el honor de las fuerzas armadas», además de convertir al asesino y terrorista en un «mártir» ante los ojos de grupos radicales.

Aunque la decisión final de Trump ha reducido la resistencia pública, se espera que la ejecución de la sentencia de 13 años contra Hasan se lleve a cabo el 3 de diciembre.