Un hombre de 75 años quiso divorciarse por una chica creada con inteligencia artificial

En China, un jubilado de 75 años se enamoró de una chica creada por inteligencia artificial en Internet y pidió el divorcio a su esposa de muchos años. Sus hijos tuvieron que intervenir para explicarle a su padre que la imagen virtual no existía realmente.

Según el Beijing Daily, un hombre de 75 años llamado Jiang se encontró con la imagen de una mujer creada por IA mientras navegaba por las redes sociales. Aunque para alguien familiarizado con la tecnología digital el carácter artificial de la imagen era evidente, Jiang la aceptó como una chica hermosa a la que le gustaba hablar con él.

Incluso el hecho de que los movimientos de los labios de la chica no coincidieran con la voz no despertó sospechas en el anciano. Con el tiempo, se apegó tanto a su interlocutora virtual que la parte más agradable de su día se convirtió en esperar nuevos mensajes en su teléfono.

Aunque los mensajes de la chica eran rutinarios y repetitivos, Jiang los esperaba con ansias. Un día, su esposa lo regañó por usar demasiado el teléfono. Después de eso, el hombre le dijo a su esposa de varias décadas que quería divorciarse. Quería dedicarle más tiempo a la chica virtual y centrar toda su atención en ella.

Sus hijos devolvieron a su padre a la realidad

Al final, los hijos de Jiang decidieron intervenir. Le explicaron a su padre cómo funciona la inteligencia artificial, haciéndole entender que la chica de la que se había enamorado no era una persona real, sino una imagen virtual creada mediante tecnología informática.

Solo entonces surgió la posibilidad de que la actitud del jubilado hacia la situación cambiara.

Sin embargo, este tipo de casos no son raros en China. Especialmente entre las personas mayores que viven solas, tienen poca comunicación con sus seres queridos o tienen movilidad limitada, quienes son más propensas a caer bajo la influencia de contenido convincente creado por IA.

Las imágenes de inteligencia artificial afectan las emociones de los ancianos

Hoy en día, se pueden encontrar en Internet imágenes de IA adaptadas a diversas necesidades. Entre ellas, expertos con vestimenta formal, presentadores de noticias que parecen periodistas reales y personajes virtuales con apariencia de estudiantes jóvenes.

Estas imágenes se crean para influir en las necesidades emocionales de las personas. La mayoría están destinadas a promocionar productos y servicios, y las personas mayores pueden comprar ciertos bienes sin verificar su autenticidad o utilidad.

Al mismo tiempo, los personajes creados por IA pueden utilizarse para promover ciertas ideas, ganar la confianza de las personas y formar un fuerte vínculo emocional hacia imágenes virtuales.

Los expertos instan a las familias con parientes ancianos a prestar atención a sus hábitos de uso de Internet. Especialmente si sus seres queridos usan excesivamente teléfonos u otros dispositivos electrónicos, es importante comunicarse con ellos y verificar la fiabilidad de la información en línea.

Aunque la inteligencia artificial está creando grandes oportunidades en la educación, la comunicación y las tareas diarias, su uso indebido puede representar un riesgo grave para las personas crédulas y vulnerables.