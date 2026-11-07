Un hombre podría ser encarcelado cinco años por crear una imagen de un lobo con IA

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Un hombre podría ser encarcelado cinco años por crear una imagen de un lobo con IA

En Corea del Sur, un hombre de 40 años podría enfrentar una sentencia severa por crear y publicar en Internet una imagen realista de un lobo deambulando por las calles de la ciudad utilizando inteligencia artificial. Podría ser condenado a cinco años de prisión y a una multa de 6.700 dólares.

Hoy en día, crear diversas imágenes digitales mediante inteligencia artificial se ha vuelto algo habitual para millones de personas. Si bien algunas imágenes parecen claramente artificiales, otras son casi indistinguibles de fotografías reales. Sin embargo, el mal uso de estas capacidades, incluso en actos creativos aparentemente inofensivos, puede tener consecuencias graves.

Esto en Corea del Sur es un claro ejemplo. Se trata de una imagen de un lobo que supuestamente caminaba por las calles de la ciudad de Daejeon, situada en el centro del país.

A primera vista, crear una imagen de un lobo solitario en las calles no parece un delito. Pero la situación tenía otro aspecto: en ese momento, se estaba buscando realmente a un lobo en la ciudad.

El 8 de abril, los medios de comunicación de Corea del Sur informaron que un lobo llamado Neukgu se había escapado del zoológico de Daejeon. Tras esto, aparecieron en redes sociales mensajes sobre el avistamiento del animal en las calles, acompañados de una imagen presentada como prueba. Sin embargo, este material, tomado como fotografía, había sido creado mediante inteligencia artificial a partir de una solicitud de texto.

Las autoridades surcoreanas informaron que esta imagen falsa afectó gravemente las labores de búsqueda. Señalaron que «una sola imagen modificada por IA retrasó la captura del lobo hasta nueve días». Además, la movilización prolongada de policías y bomberos interrumpió sus tareas principales de seguridad pública.

Preocupadas por el riesgo que el lobo pudiera representar para los ciudadanos, las autoridades locales se vieron obligadas a tomar medidas urgentes. Se cerraron temporalmente escuelas primarias en Daejeon y se desplegaron grupos de emergencia para garantizar la seguridad.

Desafortunadamente, cuando se descubrió que la imagen que causó estas medidas era falsa, la situación ya se había complicado bastante. La policía había perdido mucho tiempo buscando en diversas zonas de la ciudad.

Finalmente, Neukgu fue encontrado en las afueras de Daejeon. Si la foto falsa creada por IA no se hubiera difundido, el lobo podría haber sido localizado mucho antes.

El autor de la imagen resultó ser un hombre local de 40 años. Admitió haber creado la imagen realista del lobo con IA y haberla publicado en Internet. El hombre declaró que lo hizo simplemente «por diversión».

Sin embargo, ahora su broma podría tener graves consecuencias legales. Según la legislación de Corea del Sur, el hombre podría ser condenado a cinco años de prisión y a pagar una multa de hasta 6.700 dólares.

Este incidente demostró una vez más las graves consecuencias que pueden surgir cuando las imágenes creadas por IA se aceptan como realidad.

Corea del SurDaejeonInteligencia ArtificialNeukguSucesos
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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