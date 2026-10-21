Un padre de 58 hijos en Afganistán lucha por mantener a su familia

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Un padre de 58 hijos en Afganistán lucha por mantener a su familia

Muhammad Sadiq, residente de la provincia de Uruzgan en Afganistán, tiene 58 hijos con sus cuatro esposas. Sin embargo, mantener a una familia tan numerosa, asegurar su alimentación y crear condiciones para su educación no le resulta fácil.

Según la BBC, Muhammad Sadiq, de 57 años, trabaja en un negocio de venta de automóviles. Él afirma que gana unos 1 000 afganis por cada coche vendido, lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades de su familia. Por ello, algunos de sus hijos recogen papel y plástico para ayudar.

La familia suele comer dos veces al día. Las condiciones de vida son muy difíciles: a veces, seis o siete personas deben dormir bajo una sola manta delgada.

En una cueva de barro y piedra, diversos artículos domésticos y sacos yacen entre el humo.

Muhammad Sadiq ha expresado que intentó dar educación a todos sus hijos, pero que le faltan fondos para ello. Comentó que, como no siempre recuerda los nombres de todos, a menudo los llama simplemente «hijo» o «niño».

El padre dice que su deseo de tener muchos hijos está ligado a sus creencias religiosas. Actualmente, su mayor anhelo es que sus hijos reciban educación y tengan suficiente comida. Por este motivo, ha solicitado ayuda al gobierno, organizaciones benéficas y empresarios.

Una hilera de casas antiguas de barro con las puertas cubiertas por telas.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editor

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