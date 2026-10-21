Una pareja china decide divorciarse al no poder elegir el nombre de su hijo

En Shanghái, China, una pareja que no pudo ponerse de acuerdo sobre el nombre de su hijo solicitó el divorcio ante el tribunal. Debido al desacuerdo, el niño, de más de un año, aún no tiene certificado de nacimiento e incluso ha enfrentado dificultades para recibir vacunas.

El nombre del niño se convirtió en una disputa entre los padres

El tribunal popular del nuevo distrito de Pudong en Shanghái examinó el caso de divorcio de una pareja casada en 2023. Tuvieron un hijo sano al año siguiente. Sin embargo, tras el nacimiento, comenzaron los conflictos familiares.

La pareja no pudo decidir qué nombre ponerle a su hijo. Ambos se mantuvieron firmes en su elección y exigieron al otro los documentos necesarios y un poder notarial. Ninguna de las partes quiso ceder.

Según las pruebas presentadas ante el tribunal, los padres acudieron al hospital por separado para registrar el nombre de su elección. Sin embargo, ambos intentos fueron rechazados por no cumplir con las normas establecidas.

El niño de más de un año no tiene certificado de nacimiento

El juez que llevó el caso prestó especial atención a la situación del niño.

«El niño tiene más de un año, pero aún no tiene certificado de nacimiento. Es imposible registrarlo en su lugar de residencia e incluso la vacunación se ha vuelto difícil», señaló el juez.

El tribunal señaló que el certificado médico de nacimiento es un documento esencial para establecer la identidad legal de un recién nacido. Retrasar este trámite por conflictos personales puede vulnerar los derechos fundamentales del menor.

El tribunal también enfatizó que ambos padres deben asumir la responsabilidad de la situación. Se recordó que el niño no puede ser utilizado como herramienta de presión en conflictos emocionales, ni los litigios pueden servir para evadir obligaciones parentales.

El tribunal ordenó a los padres priorizar los intereses del niño

Para proteger los derechos básicos del niño, el tribunal emitió una advertencia especial sobre el «cuidado de menores». Según esta, los padres debían cooperar en un plazo determinado para obtener el certificado de nacimiento.

Sin embargo, en lugar de formalizar los documentos, siguieron discutiendo sobre quién debía guardar los originales.

Tras varios intentos de conciliación, se decidió que el documento original se guardara temporalmente en el tribunal. Posteriormente, se acordó entregárselo a la madre para realizar el registro obligatorio en el lugar de residencia.

Las acciones de los padres fueron criticadas en las redes sociales

Este inusual caso de divorcio se difundió ampliamente en las redes sociales chinas, generando intensos debates. Muchos se sorprendieron de cómo un asunto tan simple pudo llevar las relaciones familiares a tal extremo.

«Este tipo de parejas ni siquiera deberían tener hijos», escribió un usuario.

Otro comentario decía: «Solo están perdiendo el tiempo. El nombre se puede cambiar después. Están haciendo sufrir al niño con sus desacuerdos y no demuestran ser padres responsables».

Este suceso demostró una vez más que los conflictos entre padres afectan principalmente los derechos y la vida cotidiana del niño. La exigencia principal del tribunal fue que, independientemente de las disputas personales, los padres deben priorizar el bienestar de su hijo.