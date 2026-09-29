Presentan en China un robot humanoide capaz de llorar (video)

·36·Tecnología
Presentan en China un robot humanoide capaz de llorar (video)

Desarrolladores chinos han presentado Yansyn-X2, un robot humanoide capaz de analizar el estado emocional de una persona y reaccionar de forma adecuada. Así lo informó hi-tech.mail.

Durante la conversación, el robot analiza las palabras, el tono de voz y el estado emocional del usuario. Por ejemplo, si el usuario cuenta un evento triste, Yansyn-X2 puede mostrar una expresión facial empática e incluso derramar lágrimas.

La función de llanto del robot funciona mediante un sistema microfluídico especial. Un mecanismo instalado en la zona de los ojos produce lágrimas artificiales, creando una apariencia similar al llanto humano.

Los desarrolladores señalan que el objetivo del robot no es experimentar emociones reales, sino identificar el estado emocional del humano para responder adecuadamente. En el futuro, se planea mejorar sus expresiones faciales y otras manifestaciones emocionales.

Yansyn-X2 fue presentado en abril de 2026 por la empresa china Yanxi Technology. En septiembre, el robot fue exhibido en un evento en Shanghái, donde su capacidad para llorar llamó la atención.

Según algunos informes, la versión de gama alta del robot cuesta entre 400 000 y 500 000 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 55 000 - 70 000 USD.

Yansyn-X2Yanxi TechnologyShangháiAnálisis emocionalRobótica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una mujer de 75 años en China gasta 450 000 dólares de sus ahorros de 10 años en un salón de bellezaUna mujer de 75 años en China gasta 450 000 dólares de sus ahorros de 10 años en un salón de belleza23 septiembre 15:40Fedor Emelianenko a Umar Nurmagomedov: « ¡Solo un ganador sale de la jaula! »Fedor Emelianenko a Umar Nurmagomedov: « ¡Solo un ganador sale de la jaula! »10 septiembre 08:02Toyota sigue a Tesla y elige el gigacasting para el nuevo LexusToyota sigue a Tesla y elige el gigacasting para el nuevo Lexus30 agosto 10:23Un cirujano chino realiza una operación a 5.000 kilómetros de distancia (video)Un cirujano chino realiza una operación a 5.000 kilómetros de distancia (video)13 agosto 16:44El ex primer ministro chino Zhu Rongji murió a los 98 añosEl ex primer ministro chino Zhu Rongji murió a los 98 años12 agosto 19:55El tifón «Delfin» golpea China: más de un millón de personas evacuadasEl tifón «Delfin» golpea China: más de un millón de personas evacuadas10 agosto 08:44
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27