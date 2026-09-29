Presentan en China un robot humanoide capaz de llorar (video)

Desarrolladores chinos han presentado Yansyn-X2, un robot humanoide capaz de analizar el estado emocional de una persona y reaccionar de forma adecuada. Así lo informó hi-tech.mail.

Durante la conversación, el robot analiza las palabras, el tono de voz y el estado emocional del usuario. Por ejemplo, si el usuario cuenta un evento triste, Yansyn-X2 puede mostrar una expresión facial empática e incluso derramar lágrimas.

La función de llanto del robot funciona mediante un sistema microfluídico especial. Un mecanismo instalado en la zona de los ojos produce lágrimas artificiales, creando una apariencia similar al llanto humano.

Los desarrolladores señalan que el objetivo del robot no es experimentar emociones reales, sino identificar el estado emocional del humano para responder adecuadamente. En el futuro, se planea mejorar sus expresiones faciales y otras manifestaciones emocionales.

Yansyn-X2 fue presentado en abril de 2026 por la empresa china Yanxi Technology. En septiembre, el robot fue exhibido en un evento en Shanghái, donde su capacidad para llorar llamó la atención.

Según algunos informes, la versión de gama alta del robot cuesta entre 400 000 y 500 000 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 55 000 - 70 000 USD.