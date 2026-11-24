El museo CR7, que refleja la vida y carrera futbolística de Cristiano Ronaldo, abrió sus puertas en Shanghái, China. En la entrada del museo se ha instalado una estatua de siete metros de la estrella portuguesa, que representa su famosa celebración de gol.

Inaugurado el 21 de noviembre, este museo es la primera sucursal del proyecto de museo personal de Ronaldo en China continental. Se encuentra en el tercer piso del centro comercial Shanghai No. 1 Shopping Center, en la calle Nanjing de Shanghái. La exposición, que ocupa casi 3.000 metros cuadrados, muestra el camino del jugador desde su infancia hasta convertirse en una estrella mundial.

La estatua de siete metros de Ronaldo da la bienvenida a los fans

Uno de los aspectos más destacados del museo es la enorme estatua que se alza en la entrada. Con la camiseta de la selección nacional de Portugal, Ronaldo aparece con los brazos abiertos, realizando su famosa celebración «Siu».

Los organizadores presentan la estatua como la representación de cuerpo completo más alta del jugador en el mundo. Su altura de siete metros también hace referencia al famoso número 7 de Ronaldo.

El hermano del futbolista, Hugo Aveiro, asistió a la ceremonia de apertura del museo.

De la infancia a la gloria mundial: 10 áreas temáticas

La exposición del museo refleja paso a paso la vida y la carrera deportiva de Ronaldo. En total, se han recreado 10 áreas temáticas y 15 escenarios especiales.

Los aficionados pueden ver el entorno relacionado con la infancia del jugador en Madeira, su paso por la academia del Sporting en Lisboa y su posterior carrera profesional.

La exposición incluye recreaciones de los siguientes lugares:

el dormitorio de la academia del Sporting donde vivía Ronaldo como joven futbolista;

la sala de estar privada del jugador;

los vestuarios de los clubes;

el túnel de salida al campo del estadio del Al-Nassr.

De esta manera, los visitantes pueden seguir la carrera de Ronaldo no solo a través de fotos, sino mediante escenarios especiales que permiten sentir los entornos clave de su vida.

Más de 50 objetos: Balón de Oro y camisetas históricas

Se han traído a Shanghái más de 50 objetos valiosos desde Madeira, la ciudad natal de Ronaldo. Entre ellos hay trofeos, camisetas de fútbol y botas usadas en partidos.

Entre las piezas más importantes de la exposición se encuentran:

El Balón de Oro de 2008 — símbolo de la primera vez que Ronaldo fue reconocido como el mejor futbolista del mundo.

La copa de la Eurocopa — un trofeo que recuerda el éxito histórico logrado con la selección de Portugal.

Botas usadas en partidos — objetos directamente relacionados con la carrera del jugador en el campo.

Camiseta dedicada a su gol número 350 en el Real Madrid — que cuenta con las firmas del exentrenador del club, Zinedine Zidane, y de los jugadores del equipo.

Camiseta preparada especialmente para el museo de Shanghái — con la firma personal de Ronaldo.

Algunas piezas se exhiben por primera vez en China continental.

En el museo también es posible intentar atajar un disparo de Ronaldo

El museo CR7 no se limita a objetos históricos. También cuenta con actividades interactivas.

Los visitantes pueden probarse como porteros en un simulador especial basado en la famosa chilena de Ronaldo contra el Real Madrid en 2018, cuando jugaba para la Juventus.

Durante aquel gol histórico, Ronaldo saltó a 2,38 metros de altura. El dispositivo especial del museo recrea virtualmente el disparo, dando a los fans la oportunidad de intentar atajarlo.

El legado de Ronaldo ahora también se exhibe en Shanghái

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue reuniendo a sus fans en todos los rincones del mundo como uno de los deportistas más famosos de la historia del fútbol. El museo de Shanghái se ha convertido en un nuevo espacio que reúne su carrera, sus logros y su historia personal.

Es destacable que los fans no solo pueden ver los trofeos del jugador, sino también sentir de cerca su vida infantil, sus entrenamientos y los momentos históricos relacionados con él.

El museo de Ronaldo en Shanghái ha demostrado una vez más cuánto interés internacional despiertan el nombre y el legado deportivo de la estrella del fútbol.