En China, 20 robots bailaron junto a 120 bailarines (video)

El 22 de septiembre de 2026, durante la ceremonia de apertura de la competición internacional de habilidades profesionales WorldSkills en Shanghái, China, 20 robots humanoides actuaron en el mismo escenario junto a 120 jóvenes bailarines. Así lo informó el sitio web oficial del evento.

Durante la demostración, los robots se movieron en armonía con los humanos, ejecutando elementos de vals y danza contemporánea. Realizaron movimientos complejos mientras se desplazaban a corta distancia de sus parejas de baile.

La preparación del espectáculo, titulado «La Luz del Futuro», requirió varios meses de ensayo. Para adaptar los movimientos de los robots a los de los bailarines, se utilizaron tecnologías de captura de movimiento, sensores y sistemas de control especiales.

Los organizadores destacaron que esta actuación con robots y humanos buscaba demostrar la armonía entre la tecnología y la creatividad humana.