En China se ha dado un paso importante hacia la automatización total de los servicios hoteleros: robots humanoides capaces de realizar de forma autónoma los procesos de lavandería y entrega han comenzado a trabajar en los hoteles del país. En particular, ACE Robotics ha desplegado robots con inteligencia artificial para prestar servicio durante el turno de noche en hoteles de Shanghái.

¿Cómo se realiza todo el proceso sin intervención humana?

Mundo Estos robots humanoides sobre ruedas, basados en el modelo de inteligencia artificial, se encargan de todas las etapas, desde la recogida de ropa de cama, toallas y prendas en el hotel, hasta su lavado y devolución a la habitación:

Recepción y recogida de pedidos: Los huéspedes solicitan el servicio de lavandería a través de su teléfono móvil. Luego, el robot llega a la puerta de la habitación y recoge la cesta con la ropa sucia. Lavado y secado: El robot se dirige a la lavandería, opera las máquinas de lavado y secado de forma autónoma y gestiona todo el proceso. Devolución de prendas limpias: Una vez lavada y secada la ropa, el robot entrega las prendas limpias en la habitación del huésped o en el lugar designado.

Características de la tecnología y sistema de autoaprendizaje

Características Capacidades técnicas y ventajas Modelo de IA Mundo Crea una copia digital completa del edificio del hotel, asegurando que el robot se mueva con precisión dentro de las instalaciones. Aprendizaje de errores Si una acción falla, el sistema analiza las imágenes de las cámaras y los datos de los sensores para realizar las correcciones necesarias en los movimientos. Solución para el turno de noche Adaptado para un funcionamiento continuo con el fin de cubrir la escasez de mano de obra nocturna en los hoteles. Fase actual En fase de prueba final en hoteles de Shanghái, los expertos trabajan para mejorar la velocidad y la precisión.

¿Cree que en los próximos años los robots humanoides podrán sustituir completamente el trabajo humano en los sectores de hostelería y servicios?

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