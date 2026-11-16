En China, la inteligencia artificial sustituye a los profesores en la corrección de deberes

El dispositivo es capaz de reconocer textos escritos a mano en los cuadernos de los alumnos. Luego, analiza las tareas realizadas, señala los errores y asigna una calificación. De este modo, gran parte del proceso de corrección, que antes realizaban los profesores manualmente, se está automatizando.

En algunas escuelas de China se están introduciendo dispositivos de inteligencia artificial para corregir los deberes con el fin de aliviar la carga de trabajo de los profesores. Estos equipos especiales, que parecen impresoras comunes, se utilizan en instituciones educativas de Shenzhen, Shanghái y otras ciudades.

Anteriormente, los docentes dedicaban mucho tiempo a revisar cada cuaderno individualmente y a marcar los errores con bolígrafo rojo. Ahora, esta tarea la realiza un dispositivo especial, lo que permite a los profesores disponer de tiempo extra para otras actividades.

Según los informes, estos equipos pueden ahorrar a los profesores más de una hora y media de trabajo al día. Los docentes pueden dedicar este tiempo libre a preparar las clases, trabajar individualmente con los alumnos y mejorar sus conocimientos.

Sin embargo, la tecnología también enfrenta ciertos desafíos. Debido a que la caligrafía de cada persona es única, no es fácil ni siquiera para la inteligencia artificial reconocer correctamente los textos manuscritos. Por ello, la precisión y eficacia de los sistemas se están poniendo a prueba en la práctica.

Por ahora, estos dispositivos se utilizan en escuelas de algunas ciudades chinas. Su implementación a gran escala en todo el país dependerá de los resultados futuros.