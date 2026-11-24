En Shanghái, China, una estatua gigante de Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol portugués, ha sido presentada. Instalada el 21 de noviembre con motivo de la apertura del museo CR7, la estatua mide siete metros de altura. Se encuentra frente a un centro comercial en la calle Nanjing Este.

La estatua muestra a Ronaldo con la camiseta número 7 de la selección de Portugal, realizando su famosa celebración «Siuu» con los brazos extendidos tras marcar un gol. Su altura también fue elegida para coincidir con el legendario número 7 del jugador. Los organizadores presentan este monumento como la estatua de cuerpo completo más alta de Ronaldo en el mundo.

El hermano del jugador, Hugo Aveiro, y su amigo cercano, Miguel Paixão, asistieron a la ceremonia de inauguración. Ronaldo no estuvo presente. Los aficionados reunidos para el evento aplaudieron imitando la famosa celebración «Siuu» del jugador durante la inauguración.

El museo CR7 de Shanghái ocupa casi 3 000 metros cuadrados. Cuenta con 10 zonas de exposición temáticas que reflejan el camino de Ronaldo desde su infancia hasta su carrera como futbolista profesional.

El museo exhibe más de 50 objetos de la colección personal del jugador, incluido el Balón de Oro ganado en 2008, camisetas, botas y otros recuerdos. También se ha recreado la habitación donde vivió Ronaldo en la academia del Sporting.

Se han organizado actividades interactivas para los visitantes. Una de ellas está dedicada al famoso gol de chilena de Ronaldo contra la Juventus en 2018, donde los aficionados pueden poner a prueba sus habilidades como porteros mediante un simulador especial.