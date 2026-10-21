Una joven tailandesa mantiene una relación amorosa con hermanos gemelos

Una joven de 24 años que vive en Tailandia provocó un intenso debate entre los usuarios de Internet tras revelar que mantiene una relación con dos hermanos gemelos al mismo tiempo. Su inusual historia de amor se difundió rápidamente en las redes sociales, atrayendo la atención de muchos.

Nong Fah, una joven de 24 años que vive en la región de Nakhon Phanom en Tailandia, se hizo conocida en el país en poco tiempo debido a su relación única. Confirmó en la red social TikTok que mantiene una relación amorosa simultánea con los hermanos gemelos Sing y Suea. La joven afirma que a los hermanos no les importa que ella los ame a ambos.

¿Cómo empezó esta relación inusual?

En una entrevista con periodistas locales, Nong Fah contó que conoció a los gemelos el año pasado. En ese momento, trabajaba como camarera en un restaurante para cubrir sus gastos de estudio en la Universidad de Nakhon Phanom.

El verano pasado, Sing y Suea llegaron al restaurante donde ella trabajaba con algunos amigos. Uno de los jóvenes en la mesa le pidió su número de teléfono. Uno de ellos bromeó diciendo que, como era mayor, sugería darle el número a uno de los gemelos en lugar de a Nong Fah. En ese momento, la joven lo tomó como una simple broma. Sin embargo, esa broma se convirtió en el punto de partida de la relación inusual de su vida.

Aproximadamente un mes después, Sing y Suea regresaron al restaurante. Esta vez, los tres conversaron, se conocieron mejor e intercambiaron sus datos de contacto en Line, la aplicación de mensajería muy utilizada en Tailandia.

Ese día, al llegar a casa, Nong Fah recibió un mensaje primero de Sing, el mayor de los gemelos, y poco después de Suea. La joven comenzó a chatear con ambos al mismo tiempo. Con el tiempo, se dio cuenta de que se había enamorado de los dos.

«Ninguno de los dos hermanos sentía celos de mí y nunca se pelearon entre sí. Porque ambos me amaban y yo también los amaba a ellos», dijo Nong Fah.

Según la joven, al principio de su relación vivían separados. Ella alquilaba una habitación en el pueblo de Noen Sa-at, distrito 8, en la región de Na Thom, mientras que los gemelos vivían en su propia casa en el pueblo de Nong Bua, distrito 1, en la misma zona.

Los novios de la joven trabajan en la agricultura

Nong Fah destacó que el hecho de que los jóvenes gemelos provengan de una familia de bajos recursos nunca le preocupó. Dijo que tanto Sing como Suea trabajan en el sector agrícola.

Sing, el mayor de los gemelos, conduce un tractor, mientras que Suea maneja una cosechadora de arroz. Nong Fah los ayuda a organizar sus finanzas. La joven abrió cuentas bancarias separadas para cada uno. De esta manera, los hermanos pueden seguir cuánto dinero ahorran cada mes.

Han pasado más de seis meses desde que comenzó su relación y, según Nong Fah, hasta ahora no se han observado problemas graves. A pesar de que la relación es diferente a lo habitual, los tres viven en armonía.

La joven señala que los gemelos son chicos muy tranquilos, poco habladores y tímidos. Evitan discutir o pelear entre ellos. Si surge algún desacuerdo entre los tres, generalmente es Nong Fah quien expresa su objeción primero. Los chicos, por su parte, prefieren mantener la paz antes que involucrarse en un conflicto.

Las familias se opusieron inicialmente

Nong Fah admite que en la etapa inicial de su relación, ambas familias tuvieron dificultades para aceptar esta relación inusual. Estar en una relación amorosa con hermanos gemelos al mismo tiempo fue una situación inesperada para ellos.

Sin embargo, con el tiempo, los miembros de la familia vieron que se llevaban bien y que habían logrado adaptarse a vivir juntos. Después de eso, aceptaron la relación.

El video que se volvió viral en TikTok generó opiniones divididas entre los usuarios de Internet. Mientras algunos criticaron la elección de Nong Fah, otros apoyaron la valentía de los tres al expresar abiertamente su decisión.

La joven aconsejó a los gemelos no prestar atención a los comentarios negativos. Según ella, esta es su elección personal y, mientras no dañen a otras personas, tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas.

La fama les trajo nuevas ofertas

Después de que la historia de Nong Fah y los hermanos gemelos se difundiera ampliamente en Tailandia, comenzaron a recibir ofertas de diversas empresas y particulares. En particular, se les ofrecen colaboraciones para promocionar productos y eventos en las redes sociales.

A pesar de esto, por ahora los tres se centran más en su trabajo y su relación que en estas oportunidades. La historia de Nong Fah sigue generando discusiones en Internet, demostrando una vez más que los puntos de vista de las personas sobre las relaciones personales y las elecciones son variados.