Un jardinero británico bate el récord mundial con una calabaza de 1,3 toneladas

Reino UnidoIan Paton, un británico de 65 años, estableció un nuevo récord mundial Guinness al cultivar una calabaza gigante que pesa casi 1,3 toneladas. Su inusual cosecha llamó la atención por su peso y tamaño, marcando un nuevo hito en el cultivo de hortalizas gigantes. La noticia fue reportada por UPI.

Se señala que el hombre estableció el nuevo récord mundial durante una ceremonia de pesaje de hortalizas gigantes organizada en el condado de Berkshire. La calabaza cultivada por Paton pesó casi 17 kilogramos más que el récord anterior que él mismo había establecido el año pasado junto a su hermano gemelo, Stuart.

El peso de la hortaliza gigante es casi igual al de un hipopótamo y su circunferencia supera los 6 metros. Este resultado convierte a la calabaza en un récord único, no solo por su volumen, sino también por su masa.

500 litros de agua al día para el cuidado de la calabaza

Ian Paton dedicó una atención seria al proceso de cultivo de la calabaza gigante, que requiere mucho trabajo y un cuidado constante. El jardinero dedicó hasta 6 horas al día a la planta y utilizó casi 500 litros de agua diarios para regarla.

Durante el período de crecimiento más activo, la hortaliza aumentaba hasta 20 kilogramos por día. Esto demuestra que el cuidado regular y las condiciones de crecimiento favorables fueron fundamentales para lograr una cosecha tan grande.

Este año, Paton cultivó la calabaza gigante solo por primera vez. Esto se debe a la decisión de su hermano gemelo Stuart: después de dedicarse a esta actividad juntos durante 50 años, Stuart decidió jubilarse.

La calabaza récord será utilizada como alimento para el ganado

La calabaza gigante que batió el récord Guinness fue llevada a una granja en el condado de Hampshire para ser exhibida. Allí, los visitantes pueden admirar la inusual cosecha. Una vez finalizada la exposición, está previsto que la calabaza se entregue como alimento al ganado.

Ian Paton ya tiene grandes objetivos para los próximos años. El agricultor ya ha recolectado más de 2.600 semillas. Planea utilizar estas semillas para cultivar en el futuro una calabaza gigante que supere las 1,36 toneladas.

Así, el nuevo logro del jardinero británico de 65 años es el resultado de años de interés por el cultivo de hortalizas gigantes y de un trabajo incansable.