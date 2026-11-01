La inspiradora historia de unas hermanas gemelas craneópagas

·6·Mundo
La inspiradora historia de unas hermanas gemelas craneópagas

Las hermanas gemelas Joy y Joyce Magsino, que viven en Filipinas, nacieron con una condición congénita poco común. Sus cráneos están fusionados, pero a pesar de ello, las hermanas superan las dificultades de la vida y persiguen sus sueños.

Nacieron en febrero de 2008 con una condición rara llamada craneópago parcial (fusión de los huesos del cráneo). Los médicos predijeron inicialmente que las gemelas vivirían unos 10 años.

Sin embargo, Joy y Joyce han vivido mucho más tiempo de lo previsto, cumpliendo 18 años en 2026. No solo luchan por vivir, sino que también han tenido éxito en sus estudios. Las hermanas terminaron la escuela en 2023 con excelentes resultados.

Apoyándose mutuamente, las gemelas intentan superar los desafíos de la vida con unidad y fortaleza. Su paciencia, amor mutuo y visión optimista de la vida son una inspiración para muchos.

Joy y Joyce MagsinoGemelas craneópagasFilipinasResilienciaInspiración
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una joven tailandesa mantiene una relación amorosa con hermanos gemelosUna joven tailandesa mantiene una relación amorosa con hermanos gemelos21 octubre 08:55Fallece una bloguera de cinco años que luchaba contra una enfermedad raraFallece una bloguera de cinco años que luchaba contra una enfermedad rara2 octubre 09:20Tres hermanas con una edad total de 316 años sorprenden a los científicosTres hermanas con una edad total de 316 años sorprenden a los científicos25 junio 13:32Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler19 julio 00:03Las hermanas más ancianas del mundo sorprenden a todosLas hermanas más ancianas del mundo sorprenden a todos18 mayo 17:12Cuatrillizas que comparten la misma placenta nacen sanas en AustraliaCuatrillizas que comparten la misma placenta nacen sanas en Australia21 julio 17:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos