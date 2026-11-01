La inspiradora historia de unas hermanas gemelas craneópagas

Las hermanas gemelas Joy y Joyce Magsino, que viven en Filipinas, nacieron con una condición congénita poco común. Sus cráneos están fusionados, pero a pesar de ello, las hermanas superan las dificultades de la vida y persiguen sus sueños.

Nacieron en febrero de 2008 con una condición rara llamada craneópago parcial (fusión de los huesos del cráneo). Los médicos predijeron inicialmente que las gemelas vivirían unos 10 años.

Sin embargo, Joy y Joyce han vivido mucho más tiempo de lo previsto, cumpliendo 18 años en 2026. No solo luchan por vivir, sino que también han tenido éxito en sus estudios. Las hermanas terminaron la escuela en 2023 con excelentes resultados.

Apoyándose mutuamente, las gemelas intentan superar los desafíos de la vida con unidad y fortaleza. Su paciencia, amor mutuo y visión optimista de la vida son una inspiración para muchos.