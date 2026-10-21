En Turquía, un conductor de autobús lleva a un pasajero desmayado al hospital (video)

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En Turquía, un conductor de autobús lleva a un pasajero desmayado al hospital (video)

En la ciudad turca de Elazığ, el conductor de un autobús público cambió su ruta para ayudar a un pasajero que se desmayó repentinamente y cayó al suelo. Así lo informó Kanal23.

Se informó que uno de los pasajeros del autobús, que circulaba por el centro de la ciudad, se sintió mal de repente y se desplomó. Al ver la situación, los demás pasajeros alertaron al conductor, Emrah Zaman.

Tras obtener permiso de la dirección de transporte, el conductor se desvió de su ruta establecida y dirigió el autobús hacia el Hospital Municipal Fethi Sekin. En el camino, tocó la bocina para pedir a otros vehículos que le abrieran paso.

Cuando el autobús llegó al hospital, el personal médico trasladó al pasajero en una camilla al interior del centro. Fue ingresado para recibir tratamiento médico.

El incidente fue captado por la cámara de seguridad del autobús. Por el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre el estado de salud del pasajero.

ElazığKanal23Fethi SekinCámara de autobúsTurquía
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