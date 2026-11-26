En la región de Kazajistán Occidental, las primeras nevadas provocaron la formación de hielo en las carreteras. Debido a las condiciones meteorológicas adversas, se dificultó el traslado al hospital de una joven que había perdido el conocimiento. Finalmente, agentes de la policía de patrulla le brindaron asistencia.

Según información del Ministerio del Interior de Kazajistán, el incidente ocurrió el 26 de noviembre en la carretera Oural — Aktobe, cerca del pueblo de Barbastau.

El conductor de un vehículo Chevrolet Cobalt solicitó ayuda a los agentes de la policía de patrulla que patrullaban la zona. Explicó que llevaba a una joven inconsciente en el coche y que no podía llevarla al hospital por sus propios medios debido al hielo en las carreteras.

Según el conductor, ya se había solicitado una ambulancia, pero las condiciones climáticas y de la vía impedían que el personal médico llegara a tiempo.

Al comprender la gravedad de la situación, los policías Sogʻindiq Umbayev y Ansar Maratov trasladaron rápidamente a la joven a su vehículo oficial. Junto con un enfermero rural que acompañaba a la paciente, la llevaron a un centro médico en la ciudad de Oural.

Allí, la paciente fue entregada al personal médico. Se informó que su estado es estable y que está recibiendo el tratamiento necesario.