Un autobús de pasajeros choca contra 32 coches en un semáforo en Corea del Sur, provocando un accidente masivo

En el distrito de Bundang, en la ciudad de Seongnam, Corea del Sur, un autobús de pasajeros causó un grave accidente al chocar contra 32 vehículos. El saldo fue de 57 heridos, nueve de ellos de gravedad y 48 con lesiones leves, según informó la agencia Yonhap.

El incidente ocurrió la mañana del 11 de noviembre. El autobús, conducido por un hombre de más de 60 años, impactó contra vehículos que esperaban en un semáforo. La colisión dañó cuatro autobuses, un camión y 27 automóviles.

Según los informes, el autobús chocó sucesivamente contra los vehículos a lo largo de 100 a 150 metros antes de detenerse contra la mediana de la carretera. El conductor del autobús se encuentra entre los heridos; fue rescatado por los equipos de emergencia tras quedar atrapado y trasladado al hospital.

El conductor declaró a la policía que el sistema de frenos falló. Las pruebas confirmaron que no estaba bajo los efectos del alcohol.

Actualmente, la policía investiga las causas del accidente, incluyendo una posible falla técnica en los frenos o un error del conductor al pisar el pedal.