En Turquía, el respeto de un alumno de segundo grado hacia la bandera nacional captado en cámara (video)

En Turquía, el respeto sincero de un alumno de primaria hacia la bandera nacional fue captado por una cámara de seguridad. El gesto sencillo, pero significativo, del pequeño se convirtió en un evento digno de mención.

Miran Batın Canpolat, estudiante de segundo grado en la escuela primaria Çatalçeşme de la ciudad de Elazığ, Turquía, jugaba con sus amigos en el pasillo de la escuela. En ese momento, vio la bandera turca colgada en la pared y se detuvo un instante.

El niño tomó la bandera, la besó y luego la llevó a su frente. Después, como si nada hubiera pasado, regresó con sus amigos para continuar jugando.

Este gesto, espontáneo y no planeado, quedó registrado en la cámara de seguridad. A veces no se necesitan muchas palabras para expresar grandes sentimientos; el simple gesto de un niño puede demostrar respeto y cariño.

Esta acción de Miran Batın Canpolat se convirtió en uno de los momentos inolvidables de un día común en la escuela.