En Detroit, Estados Unidos, los pasajeros del transporte público fueron testigos de una situación inesperada. Dos jinetes subieron a un autobús urbano con sus caballos. El inusual suceso fue captado por las cámaras de seguridad del autobús y se volvió viral en las redes sociales, según informó ABC News.

El incidente ocurrió el 7 de noviembre cerca de las calles 7 Mile Road y Strasburg Street. El vehículo se detuvo mientras los dos jinetes esperaban en la parada. Tras una breve conversación con el conductor, introdujeron a los caballos dentro del autobús.

Curiosamente, el conductor bromeó llamando a los caballos animales de servicio. Los caballos y sus dueños cruzaron el pasillo del autobús y poco después bajaron por la puerta trasera. Tras esto, el autobús continuó su recorrido.

Se supo que uno de los dueños de los caballos es Jordan Williams, cofundador de la organización «Urban City Cowboys». Con esta acción, buscaba visibilizar a los vaqueros negros y a los entusiastas de la equitación en Detroit. En el momento del incidente, él estaba realizando un evento benéfico en la zona, ofreciendo a los niños la oportunidad de montar a caballo.

El Departamento de Transporte de Detroit (DDOT) comentó el caso, aclarando que solo se permiten animales de servicio que cumplan con los requisitos legales en los autobuses. La entidad subrayó que subir caballos al transporte público puede representar un riesgo para la seguridad de los pasajeros y de los animales.

Asimismo, tras el incidente, se planea reforzar la capacitación de los conductores de autobús y recordarles nuevamente las normas vigentes.