En Suecia, unos pasajeros evitan un accidente de autobús

Un incidente ocurrido en el sur de Suecia evitó convertirse en una gran tragedia gracias al valor y la rápida actuación de los pasajeros. Mientras un autobús con unos 50 pasajeros circulaba por la carretera, el conductor perdió el conocimiento repentinamente. El autobús, sin reducir la velocidad, corría el riesgo de salirse de control.

En esta peligrosa situación, una de las pasajeras, Maria Hjelte, corrió inmediatamente al asiento del conductor y tomó el volante. Otro pasajero, Niranjan, acudió en su ayuda. Juntos, intentaron mantener el autobús en la carretera tanto como fue posible.

Gracias a la rápida acción de los pasajeros, se evitó que el autobús invadiera el carril contrario. Finalmente, el vehículo fue dirigido hacia una barrera de seguridad en el arcén, lo que redujo su velocidad hasta detenerlo. El conductor, al recuperar el conocimiento, también logró pisar el freno.

Lo más importante es que ninguno de los pasajeros resultó herido en el incidente. El conductor, que se había desmayado, fue trasladado al hospital.

Tras el suceso, el valor de los pasajeros ha recibido gran atención en Suecia y otros países. La rápida decisión de Maria Hjelte de tomar el control del autobús probablemente salvó la vida de muchas personas.