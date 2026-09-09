Un nuevo telón de acero en el Báltico: Letonia prohíbe el transporte en autobús con Rusia y Bielorrusia

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Un nuevo telón de acero en el Báltico: Letonia prohíbe el transporte en autobús con Rusia y Bielorrusia

Se está a punto de tomar una decisión geopolítica drástica sobre la restricción de fronteras y conexiones de transporte en la región del Báltico. El gobierno letón ha propuesto poner fin, a partir del 1 de enero de 2027, a todas las rutas regulares de autobús hacia Rusia y Bielorrusia, así como al tránsito de pasajeros a través de su territorio. Los cambios legislativos han sido redactados por el Ministerio de Comunicaciones y presentados oficialmente al gobierno. Esta restricción también supondrá el cese de operaciones del único gran transportista internacional que ha operado en la región durante años. ¿Qué tipos de transporte se verán afectados, qué rutas alternativas existen para los pasajeros y cuál es la situación en los países vecinos? Al final de este artículo, revelaremos los detalles oficiales del ministerio letón, los corredores de tránsito restantes y los plazos completos de estas restricciones.

Se suspenderán las rutas regulares y se revocará la licencia de Ecolines

Las nuevas enmiendas preparadas por el Ministerio de Comunicaciones de Letonia imponen restricciones severas al tráfico:

  • Prohibición estricta a partir del 1 de enero de 2027: Se prohibirán totalmente todos los servicios de autobús regulares e irregulares desde el país hacia Rusia y Bielorrusia;

  • Cierre de rutas de tránsito: La restricción se aplicará no solo a los viajes directos desde Letonia, sino también a todas las rutas internacionales que transiten por el territorio nacional;

  • El destino de la última ruta regular: Actualmente, solo opera una ruta oficial de autobús regular entre Letonia y Rusia. Estos viajes diarios son realizados por la empresa Norma-A bajo la marca Ecolines;

  • La licencia no será renovada: El permiso oficial otorgado a esta empresa es válido hasta el 9 de enero de 2027, y Riga tiene la firme intención de no prorrogarlo.

«Tras la prohibición del transporte irregular en autobús, la cancelación de las rutas regulares es un paso lógico para fortalecer la seguridad fronteriza y la política de sanciones en la región», señalan los analistas bálticos.

La restricción a los viajes irregulares se prorroga un año más

Letonia ya había iniciado una estrategia de cierre gradual de sus fronteras de transporte:

  • Restricciones iniciadas en 2025: El transporte irregular (bajo pedido) hacia Rusia y Bielorrusia se restringió inicialmente a partir del 1 de noviembre de 2025;

  • Un periodo adicional de 12 meses: Aunque esta restricción temporal estaba prevista hasta el 31 de octubre de 2026, el gobierno decidió prorrogarla otros 12 meses, hasta el otoño de 2027.

Las «brechas» que quedan para los pasajeros

La cuestión más importante para muchos viajeros es si estas restricciones impuestas por Letonia realmente podrán detener por completo el cruce de fronteras. La conclusión más importante es que, según la evaluación oficial del Ministerio de Comunicaciones de Letonia, la cancelación de las rutas regulares no detendrá el flujo por completo. Los pasajeros aún podrán transitar a través de Estonia y Lituania utilizando diversos medios de transporte. Además, dado que la prohibición no afecta a los microbuses pequeños, se espera que este mercado sea cubierto por transportistas menores. A modo de comparación, según la administración lituana de seguridad del transporte, actualmente hay 29 autorizaciones de rutas regulares activas entre Lituania, Rusia y Bielorrusia, incluyendo el tránsito.

¿Cómo cree que afectará la ruptura total de las conexiones de autobús de los países bálticos con Rusia y Bielorrusia a la libre circulación de los ciudadanos? ¿Serán las restricciones de transporte apoyadas de manera tan estricta por Lituania y Estonia en el futuro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta importante noticia de transporte internacional con sus conocidos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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