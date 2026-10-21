Un regalo gigante de Elon Musk: ¿acciones de SpaceX para los niños de EE. UU.?

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Un regalo gigante de Elon Musk: ¿acciones de SpaceX para los niños de EE. UU.?

Se dice que una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, ha anunciado un plan para regalar una acción de la empresa SpaceX a cada niño en los Estados Unidos. Han circulado informes de que el multimillonario pretende llevar a cabo esta iniciativa en 2027.

Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el país viven cerca de 72 millones de niños. Si se entregara una acción a cada uno de ellos, el número de beneficiarios podría ascender a decenas de millones.

Según la información proporcionada, una acción de SpaceX está valorada en 146 dólares. Basándose en este precio, el valor total de 72 millones de acciones ascendería a casi 10.500 millones de dólares.

Sin embargo, los aspectos importantes de esta iniciativa —como los criterios de edad de los niños, el procedimiento de distribución de las acciones y la confirmación oficial del plan— requieren una verificación adicional. Por ello, no hay que apresurarse a tomar la noticia como una obra benéfica confirmada.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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