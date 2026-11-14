El ambicioso plan de Elon Musk se retrasa de nuevo: ¿qué pasó en la prueba de Starship?
La empresa aeroespacial privada estadounidense SpaceX realizó el 15º vuelo de prueba del sistema de cohetes Starship. Sin embargo, esta vez la compañía no pudo cumplir uno de sus objetivos más ambiciosos: el plan de devolver ambas partes del cohete a la plataforma de lanzamiento.
Fallo técnico y el destino de la primera etapa del cohete
En la noche del 14 de noviembre, Starship despegó una vez más desde el cosmódromo en Texas. El director de la compañía, Elon Musk, había anunciado previamente que se planeaba devolver con éxito tanto el propulsor Super Heavy como la nave Starship a la plataforma de lanzamiento.
Pero los problemas técnicos surgidos durante el vuelo obligaron a cambiar el plan. Durante la transmisión, el comentarista informó lo siguiente:
«Parece que el propulsor amerizará y no regresará para ser capturado», — dijo el comentarista.
Como resultado, debido a los problemas surgidos, el propulsor Super Heavy no pudo regresar a la plataforma de lanzamiento y amerizó en el Golfo de México.
Indicadores y parámetros de la prueba
Datos
Número de prueba
15º vuelo de prueba de Starship
Fecha
14 de noviembre
Lugar de lanzamiento
Cosmódromo del sur de Texas
Destino de la primera etapa
Amerizaje en el Golfo de México debido a un fallo técnico
El vuelo de la nave Starship continúa
Aunque el plan de recuperación del cohete no se cumplió por completo, la nave Starship continúa su vuelo en el espacio con éxito. Según el plan, la nave debe completar unas 14 órbitas alrededor de la Tierra y desplegar 26 satélites Starlink en órbita baja.
Recordemos que Starship está diseñado como el sistema de transporte más grande y totalmente reutilizable en la historia de la humanidad. Su altura total es de unos 124 metros y su peso es de 5 000 toneladas. El sistema consta del propulsor Super Heavy equipado con 33 motores y la nave de transporte llamada Starship.
¿Cree que SpaceX podrá convertir a Starship en un sistema totalmente reutilizable y seguro en un futuro próximo? ¡Deje su opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…