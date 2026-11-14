El ambicioso plan de Elon Musk se retrasa de nuevo: ¿qué pasó en la prueba de Starship?

La empresa aeroespacial privada estadounidense SpaceX realizó el 15º vuelo de prueba del sistema de cohetes Starship. Sin embargo, esta vez la compañía no pudo cumplir uno de sus objetivos más ambiciosos: el plan de devolver ambas partes del cohete a la plataforma de lanzamiento.

Fallo técnico y el destino de la primera etapa del cohete

En la noche del 14 de noviembre, Starship despegó una vez más desde el cosmódromo en Texas. El director de la compañía, Elon Musk, había anunciado previamente que se planeaba devolver con éxito tanto el propulsor Super Heavy como la nave Starship a la plataforma de lanzamiento.

Pero los problemas técnicos surgidos durante el vuelo obligaron a cambiar el plan. Durante la transmisión, el comentarista informó lo siguiente:

«Parece que el propulsor amerizará y no regresará para ser capturado», — dijo el comentarista.

Como resultado, debido a los problemas surgidos, el propulsor Super Heavy no pudo regresar a la plataforma de lanzamiento y amerizó en el Golfo de México.