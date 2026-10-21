Un viajero británico recorre el mundo a pie desde hace 28 años

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Un viajero británico recorre el mundo a pie desde hace 28 años

El viajero británico Karl Bushby se acerca a su ambicioso objetivo tras recorrer el mundo a pie durante casi trece años de viaje. Lleva 28 años en camino como parte de la expedición «Goliath», que comenzó en 1998 en Punta Arenas, Chile.

Inicialmente, se planeó completar el viaje en unos 12 años. Sin embargo, debido a problemas de visado, dificultades financieras, la pandemia y la situación geopolítica, el viaje se detuvo varias veces.

En el camino, Bushby se desplazó desde América del Sur hacia América del Norte, luego a través de Asia y Europa en dirección al Reino Unido. Cruzó el estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, y también atravesó el mar Caspio a nado.

El 5 de octubre de 2026, el viajero cruzó el canal de la Mancha a nado y llegó a la costa del Reino Unido . Sin embargo, su objetivo principal es llegar a su ciudad natal de Hull, para lo cual aún debe recorrer unos 400 kilómetros.

Curiosamente, el primer iPhone aún no se había presentado cuando Karl Bushby comenzó su viaje en 1998. También se está preparando un documental sobre este viaje de casi 30 años.

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