Catástrofe mortal: 200 muertos en Nepal, 800 turistas desaparecidos (vídeo)

Un deslizamiento de tierra masivo e inundaciones devastadoras en la frontera entre Nepal y el Tíbet han provocado uno de los peores desastres naturales de los últimos años en la región. Según la información más reciente, el saldo hasta ahora es de cerca de 200 personas fallecidas.

Lo más preocupante es que en las zonas montañosas y remotas, alrededor de 1 500 personas están desaparecidas . Más de la mitad, es decir 800 personas, son turistas extranjeros y locales.

Cerca de 500 turistas extranjeros en peligro: cifras por país

En la zona del desastre, se ha perdido totalmente el contacto con cerca de 500 turistas extranjeros provenientes de decenas de países. Se ha confirmado que entre los desaparecidos hay ciudadanos de los siguientes países:

India: 177 ciudadanos;

EE. UU.: 63 turistas;

Australia: 34 turistas;

Reino Unido: 33 ciudadanos;

Canadá: 25 turistas.

Los demás extranjeros provienen de varios países de Europa y Asia, y las embajadas han establecido células de crisis para determinar el paradero de sus ciudadanos.

Las operaciones de búsqueda se realizan en condiciones difíciles

Debido a que los aludes y deslizamientos han destruido carreteras, puentes e infraestructura, las unidades de rescate enfrentan grandes dificultades para llegar a las aldeas afectadas y a los campamentos turísticos.

Se ha desplegado aviación y equipos especiales de rescate en montaña en las zonas fronterizas, y los esfuerzos para encontrar supervivientes bajo los escombros continúan día y noche.