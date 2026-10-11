Un británico recorrió 29 países a pie en 28 años

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Un británico recorrió 29 países a pie en 28 años

Karl Bushby, un aventurero británico de 57 años, ha recorrido más de 50 000 kilómetros alrededor del mundo en 28 años, viajando a pie y a nado. Finalmente llegó a Inglaterra, completando la parte principal de su viaje iniciado en noviembre de 1998 desde el sur de Chile.

Durante su viaje, Bushby visitó un total de 29 países. La regla principal de su inusual expedición era no utilizar transporte y recorrer toda la distancia por sus propios medios.

Un mapa del mundo que muestra una larga línea roja que conecta Europa, Asia y América.

El viajero atravesó varias zonas peligrosas y complejas. Entre ellas, cruzó el Tapón del Darién en Colombia mientras continuaban los conflictos armados. También se convirtió en la primera persona en cruzar el estrecho de Bering a pie, de este a oeste. Además, nadó 296 kilómetros a través del mar Caspio.

Foto lado a lado de un hombre con traje de neopreno y un buzo nadando en el agua.

Uno de los últimos grandes desafíos de Bushby fue cruzar el Canal de la Mancha a nado. Llegó a Dover, Inglaterra, desde la costa francesa el 5 de octubre. La travesía duró tres días, sumando cerca de 20 horas de esfuerzo. En la orilla lo esperaban su padre, sus hermanos y sus amigos. El director alemán Werner Herzog, quien está filmando un documental sobre el aventurero, también estuvo presente para recibirlo.

El ex paracaidista se impuso dos condiciones antes de partir: no utilizar transporte en el camino y no regresar hasta llegar al destino marcado. Llevaba todas sus pertenencias en un carrito especial al que llamó «The Beast» (La Bestia).

Inicialmente, Bushby planeaba terminar el viaje en 12 años. Sin embargo, problemas de visado, la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia de coronavirus prolongaron considerablemente el viaje. La negativa de las autoridades rusas a otorgarle un visado tras cruzar el estrecho de Bering también obstaculizó su travesía.

A pesar de ello, Bushby siguió adelante con su objetivo. Por ahora, su viaje no ha terminado por completo: aún le quedan unos 400 kilómetros a pie para llegar a su ciudad natal de Hull, en el norte de Inglaterra.

Karl BushbyEstrecho de BeringCanal de la ManchaMar CaspioAventura
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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