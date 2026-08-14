En Turquía, un imán salva a una niña que se atragantó con un caramelo

En la ciudad turca de Izmir, el imán de una mezquita salvó la vida de una niña que asistía a un curso de verano del Corán. Durante la clase, un caramelo se le quedó atascado inesperadamente en la garganta y la niña, presa del pánico, comenzó a correr en busca de ayuda.

Al ver la situación, el imán de la mezquita, Muhammed Acar, acudió de inmediato y realizó la maniobra de Heimlich. Como resultado, se despejaron las vías respiratorias de la niña y se le salvó la vida.

Después del incidente, se informó de que la niña se encontraba bien. Este caso volvió a demostrar lo importante que es actuar con rapidez y correctamente en situaciones de emergencia.