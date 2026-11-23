Los informes sobre la presencia de un animal salvaje, que se presume es un león, en Estambul, Turquía, han causado preocupación entre los residentes locales. El incidente fue registrado en el barrio de Uskumruköy, en el distrito de Sarıyer.

Tras analizar las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, se inició una operación especial para buscar e identificar al animal. Los agentes de la gendarmería están monitoreando el área con tecnología de imagen térmica y han logrado determinar la ubicación del animal.

Tras el suceso, se han reforzado las medidas de seguridad en la zona. Actualmente, expertos de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales de Turquía, junto con veterinarios, están intentando capturar al depredador de forma segura.

Se ha recomendado a los residentes locales que extremen las precauciones, no se acerquen al animal y sigan las medidas de seguridad necesarias.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información detallada sobre el origen del animal, a quién pertenece o si realmente se trata de un león.