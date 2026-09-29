Un gato impidió que cuatro ladronas entraran a una casa durante 45 minutos

·13·Mundo
Un gato impidió que cuatro ladronas entraran a una casa durante 45 minutos

En Turquía, un gato llamado Muchize resistió a cuatro mujeres que intentaron entrar en una casa aprovechando la ausencia de sus dueños.

Se supo que las mujeres intentaron forzar la puerta para entrar. Sin embargo, Muchize las esperaba en el umbral. Durante casi 45 minutos, el gato se lanzó contra ellas, usando sus garras para resistir y evitar que entraran a la vivienda.

Ante la inesperada resistencia, las mujeres finalmente desistieron de sus intenciones. Abandonaron el lugar sin haber podido llevarse ningún objeto.

De esta manera, en ausencia de los dueños, el gato no dejó la casa desprotegida y se evitó el robo.

GatoTurquíaSeguridadAnimalesSucesos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un gato desaparecido durante 10 años en Reino Unido volvió a casaUn gato desaparecido durante 10 años en Reino Unido volvió a casa17 agosto 17:37¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?19 septiembre 21:15Hallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados UnidosHallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados Unidos16 agosto 10:52China gasta millones en funerales para mascotasChina gasta millones en funerales para mascotas6 septiembre 11:18Un gato que no dejó a su dueño solo ni un segundo conmociona a los usuariosUn gato que no dejó a su dueño solo ni un segundo conmociona a los usuarios30 julio 18:18Ahora también se registrarán gatos y perros: Kazajistán empieza a emitir pasaportes digitales para gatosAhora también se registrarán gatos y perros: Kazajistán empieza a emitir pasaportes digitales para gatos14 agosto 11:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo