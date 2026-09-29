Un gato impidió que cuatro ladronas entraran a una casa durante 45 minutos

En Turquía, un gato llamado Muchize resistió a cuatro mujeres que intentaron entrar en una casa aprovechando la ausencia de sus dueños.

Se supo que las mujeres intentaron forzar la puerta para entrar. Sin embargo, Muchize las esperaba en el umbral. Durante casi 45 minutos, el gato se lanzó contra ellas, usando sus garras para resistir y evitar que entraran a la vivienda.

Ante la inesperada resistencia, las mujeres finalmente desistieron de sus intenciones. Abandonaron el lugar sin haber podido llevarse ningún objeto.

De esta manera, en ausencia de los dueños, el gato no dejó la casa desprotegida y se evitó el robo.