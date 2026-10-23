¿Cómo respondió el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, a un ciudadano que no pudo obtener una audiencia?

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¿Cómo respondió el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, a un ciudadano que no pudo obtener una audiencia?

Presidente de la República Kirguisa Sadyr Japarov respondió de manera abierta y directa a la queja de un ciudadano descontento por no poder obtener una audiencia personal.

En su intervención, el jefe de Estado destacó que la población del país es numerosa y que sus recursos de tiempo como presidente son limitados, revelando detalles de su agenda diaria extremadamente apretada.

«No puedo recibir a todos»: la respuesta del Presidente

Al responder a las quejas de los ciudadanos, Sadyr Japarov explicó que es imposible resolver cada asunto personalmente a través del presidente:

  • Responsabilidad y proporción: «Ustedes son 7,5 millones y yo soy uno solo. Es físicamente imposible recibir personalmente a cada ciudadano que viene a verme;

  • Horario de trabajo estricto: Tengo un calendario de trabajo de importancia nacional claramente definido y mis actividades se llevan a cabo sobre esta base», enfatizó Japarov.

Solo 4 horas de sueño y 20 horas de trabajo al día

El jefe de Estado también habló sobre su salud y su rutina, señalando que duerme muy poco al día:

  • Carga de trabajo: «De las 24 horas del día, solo duermo 4 horas, y paso las 20 horas restantes completamente en el trabajo, cumpliendo mis funciones oficiales», dijo el presidente de Kirguistán.

Esta conversación abierta y directa de Sadyr Japarov con el ciudadano está provocando intensos debates en las redes sociales y entre la opinión pública de Asia Central.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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