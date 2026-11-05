Iniciativa radical de Sadyr Japarov: Kirguistán quiere prohibir las bebidas energéticas

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, ha dado instrucciones estrictas al Gabinete de Ministros para que, en un plazo de un mes, considere la prohibición total de la producción e importación de bebidas energéticas. El jefe de Estado destacó que estos productos generan una dependencia peligrosa en la población, especialmente en los jóvenes, amenazando el patrimonio genético futuro.

« Estas bebidas pueden causar una dependencia gradual. Su consumo se convierte en un hábito del que luego es difícil desprenderse. Creo que ha llegado el momento no solo de luchar contra las consecuencias de las enfermedades, sino también de prevenirlas tomando medidas urgentes e integrales », señaló Sadyr Japarov.

Razones de la iniciativa y plazos de ejecución

Se han establecido los plazos principales para las exigencias y planes del jefe de Estado:

Prioridad a la salud ciudadana: El objetivo principal es evitar que el consumo de bebidas energéticas se convierta en un hábito diario y proteger a la sociedad contra los riesgos de enfermedades graves.

Plazos progresivos: Se ha otorgado al Gabinete de Ministros un mes para analizar y estudiar el problema, y seis meses para implementar las medidas de regulación y restricción dentro del marco legislativo.

Cifras alarmantes: ¿Cuál es el volumen de consumo y del mercado?

En Kirguistán, la venta y el consumo de bebidas energéticas han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años:

Indicador alarmante de 2025: Solo en 2025, en todo el país, 54 millones 199 mil litros (aproximadamente 129 millones de latas) de bebidas energéticas fueron consumidos;

Tasa de crecimiento en 2026: En los primeros seis meses de 2026, esta cifra superó los 36 millones 83 mil litros (casi 85,9 millones de latas);

Volumen de producción e importación: En 2025, se produjeron localmente 25 millones 263 mil litros, mientras que se importaron 28 millones 430 mil litros de países de la UEE y 1 millón 239 mil litros de otros países extranjeros.

Una pérdida de 1.500 millones de soms: «La salud no se mide con dinero»

La restricción prevista tendrá un impacto financiero significativo en el presupuesto de la república, pero el gobierno prioriza la vida humana: