Situación inesperada en Sokuluk: ¿Por qué Sadyr Japarov detuvo un poema en su honor?

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Situación inesperada en Sokuluk: ¿Por qué Sadyr Japarov detuvo un poema en su honor?

El Presidente de Kirguistán Sadyr Japarov durante un encuentro abierto con los habitantes de la región de Chuy, interrumpió a una mujer que intentaba recitar un poema en su honor, negándose a ser alabado públicamente.

Según informaron los medios locales, el 6 de noviembre, durante un diálogo sincero y abierto con los ciudadanos del distrito de Sokuluk, el jefe de Estado sorprendió a todos al declarar que tales elogios generan una impresión artificial.

«La mujer que quería recitar un poema y la negativa del Presidente»

Durante la reunión, una de las ciudadanas tomó la palabra para exponer sus problemas y luego propuso una iniciativa inusual:

  • Intento de himno: La mujer expresó primero sus peticiones personales y sociales, y luego manifestó su deseo de recitar un poema especial dedicado al Presidente;

  • La interrupción del Presidente: Sadyr Japarov la interrumpió cortésmente a través del micrófono, enfatizando firmemente que no se debe hacer eso y que recitar poemas en honor al jefe de Estado es innecesario.

«Que no se piense que hay aduladores de turno reunidos»

El jefe de Estado explicó abierta y sinceramente por qué se opone rotundamente a tales elogios públicos:

  • «No alaben al gobierno»: «No alaben al gobierno. Con eso nos ofenden a mí y a ustedes mismos. No debe surgir el rumor de que estamos invitando a personas especialmente para que nos alaben», dijo el Presidente;

  • Transparencia y opinión pública: «De lo contrario, otros pensarán que he reunido a ciudadanos "de turno" solo para que me adulen», subrayó Japarov.

Esta declaración fue recibida cálidamente por los asistentes y está siendo ampliamente discutida en la opinión pública como un ejemplo positivo de rechazo a la adulación falsa hacia los funcionarios y líderes.

Sadyr JaparovKirguistánDistrito de SokulukRegión de ChuyPolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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