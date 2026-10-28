Kirguistán eliminará sus provincias y distritos para crear más de 20 «aymaks»

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Kirguistán eliminará sus provincias y distritos para crear más de 20 «aymaks»

Kirguistán se prepara para un cambio radical en su mapa administrativo. En lugar de las provincias y distritos actuales, podrían crearse más de 20 grandes unidades administrativas llamadas «aymaks». Si esta reforma se lleva a cabo, tanto el sistema de gestión estatal como el orden de administración territorial cambiarán significativamente.

Como parte de la segunda fase de la reforma administrativo-territorial iniciada en el país vecino, se planea fusionar las regiones actuales, reducir las funciones duplicadas de los organismos de gestión y formar nuevas unidades administrativas. Así lo informó Elchibek Jantayev, jefe de la Agencia Estatal de Servicio Público y Autogobierno Local de Kirguistán, en la emisora de la agencia «Kabar».

¿Qué pasará con las 7 provincias y los 40 distritos?

Actualmente en Kirguistán existen 7 provincias y 40 distritos. Como resultado de los cambios propuestos, se prevé que estas estructuras administrativas sean reemplazadas por más de 20 grandes aymaks.

Los nuevos aymaks serán más grandes que los distritos actuales, pero más pequeños que las provincias. Al definir sus fronteras, se tendrán en cuenta el potencial económico, las características geográficas y las oportunidades de desarrollo de las regiones.

Las principales direcciones de la reforma son las siguientes:

  • Ampliación de las zonas administrativas. Se planea fusionar distritos cercanos y con características similares.

  • Reorganización del sistema de gestión. Se prevé eliminar las funciones que se solapan entre ciertos organismos a nivel de provincias y distritos.

  • Uso eficiente del potencial de las regiones. Las nuevas unidades administrativas se formarán teniendo en cuenta las oportunidades económicas y las perspectivas de desarrollo.

¿Qué cambios podrían ocurrir en Issyk-Kul, Osh y Jalal-Abad?

Al formar las nuevas unidades administrativas, las particularidades de las regiones son de gran importancia.

Por ejemplo, se está considerando la posibilidad de dividir la provincia de Issyk-Kul en partes norte y sur. En las provincias de Osh y Jalal-Abad, se ha propuesto fusionar algunos distritos pequeños alrededor de zonas con mayor potencial económico.

Estos son solo ejemplos de las posibles direcciones de la reforma. El número final, las fronteras y los centros administrativos de los nuevos aymaks aún no se han definido con precisión.

¿Por qué Kirguistán quiere cambiar su sistema administrativo?

Uno de los objetivos importantes de la reforma es simplificar la gestión estatal y reducir las estructuras administrativas que se solapan.

En la práctica, las funciones de los órganos de gestión en regiones cercanas pueden cruzarse. Mediante la ampliación de las unidades administrativas, se pretende optimizar los costes de gestión, distribuir los recursos de manera más eficiente y aprovechar mejor las oportunidades económicas de las regiones.

Sin embargo, la eficacia real de la reforma dependerá de cómo se implemente. La simple fusión de regiones no aumenta automáticamente la calidad de los servicios a la población. En el nuevo sistema, la accesibilidad de los servicios públicos, la solución rápida de los problemas locales y la eficiencia de la gestión serán fundamentales.

¿Cuándo se implementará la reforma?

En Kirguistán, la primera fase de la reforma administrativo-territorial comenzó en 2023. Durante este proceso, se modificaron las fronteras de algunos distritos, se integraron varias localidades en ciudades y se reorganizaron las unidades administrativas rurales.

Ahora, en la segunda fase, se está considerando la cuestión de ampliar aún más las regiones e introducir un sistema de nuevos aymaks en lugar de provincias y distritos.

Anteriormente, el presidente Sadir Japarov también habló sobre los planes para implementar la reforma administrativa por etapas. Se prevé introducir el nuevo modelo de gestión a modo de prueba para evaluar su eficacia.

Por lo tanto, esta noticia debe entenderse no como que las provincias y distritos ya han sido eliminados, sino como un plan para reorganizarlos. Los plazos precisos y el mapa administrativo final de la reforma serán determinantes.

¿Cambiará el mapa administrativo de Kirguistán?

Si el plan se implementa por completo, se producirá un gran cambio en el sistema de gestión territorial de Kirguistán. El reemplazo de las 7 provincias y 40 distritos actuales por más de 20 grandes aymaks requerirá una redefinición del número y las funciones de las estructuras administrativas del país.

Estos cambios podrían abrir nuevas oportunidades para simplificar la gestión estatal. Sin embargo, el impacto de la reforma en la vida de la población dependerá de cómo se gestionen las nuevas unidades administrativas, de qué tan accesibles sean los servicios y de cómo se tengan en cuenta las disparidades económicas entre las regiones.

La pregunta más importante sigue abierta: ¿la ampliación de las unidades administrativas hará que la gestión estatal sea realmente eficaz? La respuesta a esta pregunta no la determinará el anuncio del plan, sino los resultados que este genere en la práctica.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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