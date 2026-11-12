El Presidente de la República Kirguisa Sadir Japarov lanzó una severa advertencia sobre posibles intentos de provocar conflictos interétnicos entre los pueblos kirguís y uzbeko, con el objetivo de sabotear las elecciones presidenciales que se celebrarán en enero del próximo año. El jefe de Estado pidió a ambos pueblos hermanos que no crean en mensajes provocadores y que mantengan la paz.

Los planes de los políticos «con piedras ocultas»

Según el presidente en las redes sociales, políticos deshonestos «con una piedra oculta en el pecho» están discutiendo planes para desencadenar un conflicto interétnico en el sur de la república. Dicha información proviene de varias fuentes confiables.

Según Japarov, los provocadores intentan crear desacuerdos artificialmente jugando con las emociones de las personas y difundiendo rumores falsos que hieren el orgullo nacional. Recordando las dolorosas tragedias de 1990 y 2010, enfatizó que fueron los hijos de familias comunes quienes sufrieron, mientras que los organizadores permanecieron al margen.

Aspectos y factores importantes Detalles Fuente del peligro «Políticos deshonestos» que intentan sabotear la elección presidencial Dirección peligrosa Provocar un conflicto interétnico entre kirguises y uzbekos Factor externo/económico Aquellos que temen la construcción del ferrocarril «China - Kirguistán - Uzbekistán» Posición del Estado La fuerza es suficiente para tomar medidas contra cualquier desorden en un par de días

El ferrocarril China - Kirguistán - Uzbekistán y las nuevas provocaciones

El jefe de Estado señala que, tras el fracaso de otras ideas destructivas, los enemigos han pasado a planes para dividir a los dos pueblos hermanos. Entre ellos hay personas miopes que temen la finalización de la construcción del ferrocarril «China - Kirguistán - Uzbekistán».

Respuesta firme del Estado y llamamiento a los ancianos

Sadir Japarov dirigiéndose a los ancianos del país, pidió advertir a los jóvenes impetuosos de 20 a 25 años. Al mismo tiempo, declaró con firmeza que el Kirguistán actual no es tan débil como antes y que, si surgiera una situación peligrosa, el Estado sería capaz de poner fin a los disturbios en pocos días.

El presidente recordó que las capacidades técnicas de las fuerzas del orden son altas, que decenas de miles de cámaras de video están operativas y que cualquier plan criminal sería descubierto en 40 minutos, instando a los infractores a detener sus acciones ilegales.

¿Cuál cree usted que debería ser el papel del público y de los jóvenes en la lucha contra quienes intentan romper la armonía entre los dos pueblos hermanos? ¡Deje su opinión en los comentarios!